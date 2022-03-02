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「北美故事大王」中文說故事比賽 學童參與熱烈

記者王明心／北卡羅來納州報導
比賽主持人和評委(左上起順時針): 周薇、妙舟法師、薇妮、劉莉莉、王芳。(活動截圖)
比賽主持人和評委(左上起順時針): 周薇、妙舟法師、薇妮、劉莉莉、王芳。(活動截圖)

為激勵小朋友在疫情期間學習中文而推出的「北美故事大王」比賽，今年舉辦第二屆吸引了更多小選手參賽，主辦單位表示，希望藉此活動提高孩子對中文的喜愛。

這次參賽者除了北卡學童外，還有來自佛州、新墨西哥、加州、密西根、新澤西，甚至德國的4至12歲孩子，大部分是華語家庭的兒童，但也有些混血兒及父母非華人的中文學校學生。他們的基礎雖和母語為中文的孩子有些差異，但對中文的熱愛令人感動，主辦單位並因此頒發中華文化傳承獎，來鼓勵這些非華語家庭學生。

從參賽者的準備可看出親子對比賽的重視用心。7至9歲組的宗梓瞳穿著媽媽的破毛衫，縫上吸汗巾，假裝是件滿是補丁的衣服，再戴上破頭巾演繹「賣火柴的小女孩」。他的表演和口語表達流暢清晰得到一等獎，還獲得組委會特頒的個人最佳演繹獎。

各組故事大王得主。(主辦單位提供)
各組故事大王得主。(主辦單位提供)

同組吳若涵的爸媽和他一起上陣表演火龍和小王子，直接呈現故事畫面，獲得三等獎和「最有愛家庭演繹獎」。10至12歲組的故事大王得主趙葦杭演說原創故事 「來自天堂的溫度」，情真意切，寓意深刻。

評委的堅強陣容也顯示主辦單位的慎重，包括曾開辦「佛光小菩薩學堂」的北卡佛光山監寺妙舟法師、創設華人華語俱樂部的專業播音主持人薇妮、樊登讀書會北卡分會創始人張濤、北卡大學中文研究學者劉莉莉、有20年教育培訓經驗的王芳。比賽由前四川廣播電台和四川電視台主持人周薇全程主持。

各組前三名和優秀獎得主。(主辦單位提供)
各組前三名和優秀獎得主。(主辦單位提供)

華人社區也對此活動鼎力支持。除了冠名贊助的天馬物流外，還由北卡華人聯合會(CAFA)、提供選手培訓的華人華語俱樂部主辦，由佛光山人間兒童學苑、北卡書友會、愛培科斯學習中心(Apex Learning)、貝拉烘培坊(Bella Cake)、非凡假期聯合協辦。

獎品提供者之一的北卡書友會說看到主辦單位這麼竭力費心籌辦，備受感動，活動統籌人江俞霖說，許多參賽者年幼的弟妹，賽後模仿兄姊講述中文故事，為該活動的另一大收穫。

北卡 華人 加州

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