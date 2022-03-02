社區看板／台積電、美光等企業 3.16線上徵才

台灣經濟部 3.16線上徵才

●中華民國 (台灣)經濟部訂於3月16日(周三)晚上8時至9時與杜克大學(Duke)合辦線上徵才說明會，此次徵才廠商皆為台灣知名跨國企業包含：台積電TSMC、美光Micron、宏碁Acer、瑞昱Realtek。報名請至：forms.gle/Rzuj6bADZcBSjxj59，MS Teams和YouTube Live Stream視訊連結將於活動24小時前寄出。如有任何疑問，請洽駐亞特蘭大 辦事處經濟組Emily，電話：404-892-5095，或電郵：[email protected]。

ASCA志工培訓 3.16雲端 說明

●2022年海外青年文化志工培訓將於7月29至31日在亞特蘭大文教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA)舉行。3月16日(周三)晚間8時至8時50分將舉辦線上說明會，邀請有興趣的新生家長參加並提問。説明會將由僑教中心主任歐宏偉主持，慧智文教基金會執行長賴美智説明FASCA目的與願景、報名資格等。亞特蘭大分會及洛麗分會的諮詢導師和志工老師們將說明過去一年的活動及未來規畫。

會議連結：https://reurl.cc/nER8ve，或透過webex會議加入：https://nin.webex.com/join，會議號碼：2510 754 5929，密碼: VXfcCdb3z24。

如有疑問，可洽亞特蘭大分會：FASCAatlanta.org，電郵：[email protected]；洛麗分會：www.facebook.com/FASCA.Raleigh/，電郵：[email protected]。