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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

北卡終止與俄羅斯業務往來 酒類、採購合約等均喊停

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州長庫伯簽署第251號行政命令，命令州政府機構和部門終止對俄羅斯產品的採購合同。(取自州長臉書)
北卡州長庫伯簽署第251號行政命令，命令州政府機構和部門終止對俄羅斯產品的採購合同。(取自州長臉書)

為抵制俄羅斯入侵烏克蘭北卡州長庫伯(Roy Cooper)2月28日簽署第251號行政命令，要求州政府機構和部門審查所有現有合約和業務，終止任何俄羅斯直接獲利的相關協定或業務。

庫伯表示，俄羅斯入侵烏克蘭是對自由人民的攻擊，該行政命令將傳達強烈信息，那就是確保北卡的公共資金和行動，對俄羅斯及其不正當侵略表達嚴正抗議。「當烏克蘭人民勇敢對抗暴君，保衛他們的國家、民主和自由時，北卡與他們站在一起。」

該行政命令涵蓋所有州長擁有行政權力的州政府機構和部門，以及州長任命的首席執行官和州長任命多數成員的州董事會，也強烈鼓勵北卡其他州組織和地方政府採取類似政策，包括必須去除與俄羅斯資產相關的協議、合約，以確保公共資金和運營不會讓俄羅斯受益，並避免與俄羅斯簽訂新的合約。

北卡州長官邸夜間放出藍色和黃色燈光，象徵對烏克蘭的支持。(取自州長臉書)
北卡州長官邸夜間放出藍色和黃色燈光，象徵對烏克蘭的支持。(取自州長臉書)

此命令包括但不限於酒類銷售、採購和合約。北卡負責酒類銷售的ABC委員會受命審查俄羅斯酒品的批准清單，儘快暫停此類產品的批准。目前的資料顯示，該委員會經手「錘子和鐮刀」(Hammer & Sickle)、「白鯨」(Beluga)，和「俄羅斯標準」(Russian Standard)三種俄羅斯酒類品牌，都將因此行政命令下架。

北卡行政部(Department of Administration)、採購和合約局(Division of Purchase & Contract)也要盡快終止與俄羅斯所訂的任何合約。

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