「2023桃源國際藝術獎」 4月徵件 首獎2.1萬元

由台灣桃園市立美術館 辦理的「2023桃源國際藝術獎」，將於2022年4月4日起至4月22日開放徵件，邀請首次正式公開發表、無比賽獲獎紀錄之全新創作，不限國籍、個人或團體報名參賽，中英文參賽簡章請見官網 ：tmofa-tiaa.com。

「桃源國際藝術獎」前身為2001年起舉辦的「桃源創作獎」(簡稱桃創獎)，以鼓勵當代藝術之實驗與創新為宗旨，與台北美術獎、高雄獎並列為台灣三大當代藝術創作競賽。

2020年起，桃創獎正式轉型為「桃源國際藝術獎」，秉持既有的創新精神，整合海內外資源，以蛻變的新姿態帶動當代藝術創作多元發展，強化國際藝文交流，厚植藝術研究與創作的根基。

「桃源國際藝術獎」辦理方式為兩年一屆，一年全球徵件、一年辦理展覽，給予藝術家更多時間創作、籌劃展出事宜。徵件採不分類遴選，開放各式媒材、類別、領域的作品同台競藝。參賽者可使用中文、英文報名，凡通過初審，主辦單位將支援基礎場佈、作品回程運輸及海外藝術家來台的經濟艙來回機票費用，協助藝術家來台灣參展。

本屆評比方式將採二階段式：第一階段為線上評選，參賽者通過初審後，需實地佈展、參與展出。第二階段由評審團現場評選，與參賽藝術家進行即席問答。獲選的作品預計將在2023年3、4月於桃園展演中心展出。本屆國際評審團名單則預計在3月底前於「桃源國際藝術獎」官網公布。

轉型後的「桃源國際藝術獎」因其嶄新的定位與國際視野，獲得藝術創作者的高度關注，並於上屆徵件期間得到來自世界各地的實際迴響，最後徵得46國600多件的作品參賽，成果卓然。本屆獲桃園市政府支持，將總獎金全面提高，從新台幣86萬增至145萬。

獎項設有「桃創獎」首獎一名，獎金新台幣60萬元（約2.1萬美元）；「優選獎」三名，獎金新台幣20萬元（約7129美元）；另設「遊藝獎」一名，獎金新台幣25萬（約8911美元），獎助台灣參賽者至國外遊歷觀摩，期能藉此支持新銳藝術創作，培育深具潛力的藝術人才。

目前興建中的桃園市立美術館，以「一機關多場館」的方式發展。除了選址於桃園市中壢區青埔的大美術館(亦即母館)之外，還有以兒少為對象、致力推動藝文扎根與美感教育 發展的「兒童美術館」；2021年10月盛大開館、以書法 藝術為題的「橫山書法藝術館」；以及研議中的「中路美術館」。目前桃園市立美術館通過各種藝術活動為未來的營運暖身，母館館舍由日本的山本理顯設計工場和台灣的石昭永建築師事務所聯手規劃，結合周圍自然環境與社區的「山丘」造型，預計於2024年完工，未來將成為台灣面向國際藝文發展的前哨站與重要的藝術交流平台。更多訊息請見「桃園市立美術館」官網：tmofa.tycg.gov.tw。

2023桃源國際藝術獎

開放徵件：2022年4月4日至4月22日

簡章下載：http://tmofa-tiaa.com

桃源國際藝術獎：http://tmofa-tiaa.com

桃園市立美術館：https://tmofa.tycg.gov.tw