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亞城新電話區域號碼943 3月15日啟用

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

亞特蘭大都會區新的第五個電話區域號碼：943，將從3月15日啟用，此區域號將與現存的404、770、678和470，共同服務橫跨喬治亞州北部，包括甘斯維爾(Gainesville)到錫達敦(Cedartown)、格里芬(Griffin)及溫德(Winder)等區。

其餘的喬州地區，則使用另外五個區域號碼。

喬州公共服務委員會(Georgia Public Service Commission)於2020年批准了943的區號，當時估計原先的四個區號預計將在2023年年中用完，但隨著電話號碼需求持續增長，號碼用罄日預計提前。每個區號可提供大約790萬個號碼，所以不敷使用是因為現在很多人都擁有不止一個門號。

官員表示，企業最好檢查其電話系統，以確保其能識別新的區號。

自1995年以來，亞城都會區的電話號碼需求成長快速，當時區域號770，分配給郊區居民使用，而鄰近城市的居民則保留原來的404區號。稍後加入的新號碼覆蓋了整個區域，不再畫定區域。

678於1998年首次問世，470則於2010年開始使用。官方預測，亞特蘭大在943啟用之後，需要再過10年才會需要第六個區號。

喬州 亞特蘭大 大都會

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