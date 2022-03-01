教師荒 法郡公校聘校車司機兼代課老師

由於人手不足，法耶特郡學區想出了商請校車司機擔任代課老師。(學區影片截圖)

近日以來因新冠疫情造成全美各地學校人力極度短缺，為解決這個問題，亞特蘭大都會區的法耶特郡(Fayette)學區 想出了一個方案，那就是請校車司機幫忙擔任代課老師。

儘管該學區自學年開始以來雇用120多名代課老師，但依舊不足以應付該郡1萬9900多名學生的需要。

人力資源總監Erin Roberson說，學區已經舉辦多場說明會，讓感興趣的校車司機，進一步了解如何成為代課老師。

人力的短缺使許多學校紛紛加碼提高工資，包括了校車司機以及代課老師。

在亞城都會區，有些地方提供校車司機高達1000元的簽約金和25元的時薪。代課教師的日薪也已提高了20元，並加上獎勵金，例如去年谷內郡(Gwinnett)便提出了500元的獎金。

富頓郡(Fulton)學區則邀請校車司機，填補學校餐廳和維修部門裡的人力空缺。

其他州解決教師人員短缺的方式，還包括新墨西哥州 呼籲用國民警衛隊來擔任代課教師，密西根州去年通過一項法律，允許校車司機和餐廳工作者可以到教室協助教學。維吉尼亞州 馬納薩斯(Manassas)等地，則由教師填補校車司機的短缺。

「這真的是個大問題，」喬治亞州立大學的資深副院長馬尼(Joyce Many)說。「我們看到越來越多學校要求本校學生成為長期代課老師的儲備人選。這些學區沒有足夠資源來填補教師空缺。」

法耶特郡去年提高了代課老師的工資，日薪已從95提高至115元不等，而校車司機每天薪資則有81元。

法郡校車司機Sue Holliday表示，該郡的校車司機也很缺人，但如果可以協助代課，回饋學校並幫助學生，她很樂意。

要成為代課老師，申請人必須年滿21歲並且具有高中以上文憑，並且需要推薦人(references)。

法耶特郡的校車司機則須年滿21歲，持有有效駕照，曾學習心肺復甦術和急救，並通過體檢。司機並可免費接受商業駕駛執照培訓。

成為代課老師的司機將在上午和下午校車行駛路線之間的空檔上課，但不會像全職教師一樣整天必須待在教學大樓裡。