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亞城中位房價年漲23.5%供不應求 有人加價20萬才搶到房

【亞特蘭大訊】

由於對沖基金等大批投資者近一年來加入了亞特蘭大購房大軍，為已經交易熱絡的亞城房市競爭更加激烈。亞城過去一年房屋中位價增長23.5%，上市房屋數量卻急劇減少，明顯供不應求。專家預估，亞城未來一段時間可售房數仍會持續短缺，該地房價攀升也將無可避免。

根據Re/Max公司對於亞城附近28個郡的最新報告指出，該公司今年1月份共售出5463套房屋，房屋售價中位數為35萬元，比一年前上漲23.5%。房價增長的同時，掛牌出售的房屋數量卻比去年下降了15.4%。

專家一致認為，在買家與賣家數量差不多的情況下，掛牌出售的房屋數量應大致等於六個月內出售物件的數量，但目前亞城掛牌出售房屋，卻僅有1.2個月的銷售數量。

儘管亞城房價穩步上漲，其價格與美國北部和西部的許多大城市相比仍然便宜。這吸引不少來亞城的投資者，尤其是對沖基金和房地產投資信託基金，這些投資者希望購買亞城房屋出租牟利。

全國房地產公司Redfin一項研究，在各城市的房產銷售中，投資者在亞特蘭大買房的比率全美排第一，高達32.7%；意指亞城目前銷售出的房屋，有三分之一落在投資者手中。大批投資者加入，使得亞城房價一路攀升，也哄抬了一般民眾購屋時的價格。另外，由於投資者購買的多為出租房，也減少未來市面上可出售房屋的數量，變相抬高了房屋價格。

目前，不少購屋者希望掛牌銷售房屋增多，藉此拉低價格增長幅度，不過此想法與事實相悖。多種因素導致上市房屋短缺的狀況，預計不會在短期內得到解決。

這些因素包括2007年房地產泡沫破滅後，很多建商隨之破產，造成新房建設放緩。而疫情原因也使得房屋建設材料供應不足致使價格飛漲，而勞動力短缺也讓新屋建案無法明顯增加。

喬州議會近日提出的HB1093法案，將很大程度禁止市政當局監管「從建設到租賃」(build to lease)的開發項目，屆時恐將使房產問題惡化。

目前許多購屋者都必須加價才能搶到房子，例如最近在福賽斯郡(Forsyth)成交的一間住宅，成交價為70萬2000元，比原售價高出20萬。

華人房仲Sabrina表示，最近她的兩位客人均因大幅加價才能搶到房屋。其中一位客人先前加價多次失敗，最後乾脆一次加價10萬，才成功打敗其他競爭買家得標，而另一位客人也加價7萬，並取消一切附加條件才順利成交。(楊欣欣)

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