喬州核電站2座反應爐 推遲6個月完工 成本增至近300億

喬州的Vogtle核電廠兩座尚在興建中的核反應爐，竣工日期再度延誤，建設成本持續飆升，計將花費近300億。(Southern Nuclear網頁)

喬治亞電力公司日前表示，位於奧古斯塔(Augusta)附近的Vogtle核電廠兩座興建中的核反應爐，其中一座可能要到2023年3月才能開始發電，而這兩座反應爐成本也將增至近300億元。

喬州 電力公司的母公司Southern Co.日前發布年度收益時宣布了此一消息，該公司稱，反應爐工程又造成9.2億的損失，且預估未來折損金額還有4.6億。

南方公司表示，由於壞帳(charge-offs)影響，該公司第四季虧損2.15億元，即每股20分，全年盈利23.9億，即每股2.26元。

Vogtle是全美唯一興建中的核電站，飛漲的成本可能阻止其他公用事業公司建造此類核電站，即使它們發電時不會釋放碳排放。

喬州電力公司的260萬個用戶，先前已按月承擔了第三和第四反應爐的融資成本，到去年12月時，用戶所付金額已達35億。該公司首席財務長塔克(Dan Tucker)在接受美聯社採訪時承認，公司已投入超過100億建設該廠，早已超過先前所設定的73億成本上限。

該電廠2012年獲得批准建造時，第三和第四反應爐估計費用為140億元，而首批電力預計在2016年開始生產。上周公司將第三反應爐啟動日再度推遲至2023年3月。第四座反應爐也預計再推遲六個月，於2023年底才能投入商業運營。

Vogtle預計到完工前，共計將花掉至少298億元，喬州電力預計將為其擁有的45.7%股份支付138億元；Oglethorpe電力公司預計將支付至少82.5億；喬州市政電力局(Municipal Electric Authority of Georgia)也將支付至少75億；道爾頓市(Dalton)的公用事業公司則至少需付2.4億。

包括佛州 傑克遜維爾(Jacksonville)以及佛州和阿拉巴馬州 的其他一些市政公用事業公司和合作社，均有義務從該電廠購買電力。

塔克說，新的延誤是由於公司在獲准裝載核燃料前，應先向核管理委員會(Nuclear Regulatory Commission)提交文件沒有如期完成所導致。

他說，公司希望能在8月至10月之間裝載燃料棒，並爭取在三號機組完成後的9個月內，完成四號機組。

南方公司警告，三號反應爐進一步延誤，每月將因此花費6000萬元，四號反應爐則每月將花費4000萬。

專家指出，喬州電力可能故意低報Vogtle的成本和完工日期，塔克對此堅決否認。