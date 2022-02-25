喬州參議員提案 撤銷校園口罩令、禁止查核接種卡

喬治亞州州參議員日前提出兩項放寬防疫措施的法案，包括允許公校家長自行選擇孩子上學時是否戴口罩 ，以及禁止州和地方機構要求出示疫苗 接種卡。

過去一年間，部分由共和黨控制的州已經通過類似法案，主要因為偏保守的共和黨人，普遍反對以防疫為名的強制令。喬州 去年並未跟進，但現由共和黨控制的該州議會，似乎正準備推動這兩項法案過關，為今年選舉熱身。

允許父母選擇孩子是否遵守學校戴口罩的SB514法案，已經得到州長坎普(Brian Kemp)的支持。參議會教育和青年委員會23日以7比5通過了該法案，全案將提交參議會全體議員會議中討論與表決。

「在孩子的健康和教育方面，父母是最好的決策者，」參議員迪克森(Clint Dixon)表示支持該法，他說，「此項立法確保這些權利不會受到誤導性政策的侵犯。」

迪克森說，喬州需要開始「恢復正常」，且戴口罩將會妨礙課堂教學和且對孩童社會發展不利。

他和其他一些議員還主張戴口罩並無防疫效用，而高質量的口罩也不適用於兒童，對此說法有人反駁說，兒童也有專用尺寸的N95，且可從網上購買。

不支持家長決定子女是否戴口罩的人士說，當喬州議會和其他機構仍強制要求戴口罩時，卻允許父母彈性選擇孩童戴口罩「很奇怪」。民主黨州參議員詹姆斯(Donzella James)說，戴口罩保護自己也保護他人。

另外一項阻止州和地方政府要求接種COVID-19疫苗的SB345法案，由參議員穆里斯(Jeff Mullis)提出，他表示，此方案是回應選民需求。「我支持每個人都應接種疫苗，但州政府不應該強制執行。」

參議會衛生與公共服務委員會23日以7票對4票通過了該法案，全案接著將提交給參議會全體議員表決與討論。該法案禁止學校要求學生提出任何疫苗接種證明，但醫療機構不在該限制範圍內。

目前喬州僅有亞城附近的底卡特市(Decatur)學區，強制要求教師接種疫苗並打補強針。

不支持該法案的民眾表示，一旦法案通過，反而助長錯誤信息，阻止民眾接種疫苗。New Georgia Project疫苗接種主任路易斯(Brandt Lewis)說，「喬州抗疫必須包括接種疫苗，這樣我們才能盡快恢復常態」。

支持該法案的佛蘭西斯(Sue Francis)則表示，強制接種跟種族隔離無異，「所有喬州人都應該公平公開地獲得所有公共服務，而不必擔心因是否接種而受到歧視或騷擾」。