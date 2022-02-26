全球台商三月聚集亞城 召開世界台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議

王德博士是在亞特蘭大召開的召開第 28屆第 2次理監事聯席會議東道主。(世界台商聯合總會提供)

三月下旬在春城無處不飛花的亞特蘭大 ，將從世界各地迎來300多名百台灣企業家。因為作為東道主的世界台灣商會聯合總會第28屆總會長王德(王瑞麟)博士，攜手聯合總會監事長張德輝，將於3月 25日(週五)至 27日(週日)在喬治亞州 亞特蘭大CNN中心歐姆尼亞特蘭大飯店(Omni Atlanta Hotel at CNN Center)召開第 28屆第 2次理監事聯席會議。為了讓會議圓滿召開，大會安排了豐富的行程。

這項由世界台商會會員參與的理監事聯席會議，從去年開始籌備，會議召開形式既有實體會議，也有線上會議。目前已知來自世界各洲、超過300名會員，已完成報名，將親自來到亞特蘭大參與會議。

大會正式開幕典禮是3月26日(週六)上午9時展開，進行理監事會議和專題演講。總會長王德招待全體與會者，在3月27日進行亞特蘭大一日遊。

在聯席會大會召開之前，安排了各項會議、活動和旅遊，其中包括會前旅遊，高爾夫球賽，青商會第12屆2次理監事聯席會議，及各類委員會議、監事會議、常務理事會議和預備會議等。 另外還有會後旅遊。

根據安排，會前旅遊有3月17日到24日的A團美國亞特蘭大八日遊，3月19日到24日B團是佛州精華六日遊；會後旅遊則是3月28日到30日A團大霧山(Smoky Mountain)國家公園、鴿子谷三日遊，3月28日到4月1日B團大霧山國家公園、鴿子谷、加特林堡小鎮、查塔努加五日遊，3月28日到4月3日C團華盛頓DC賞櫻、喬治亞州、田納西州 、歷史人文七天深度之旅。

有關世界台商總會詳情可閱覽網站Http://www.wtcc.org.tw，聯席會議地址：100 CNN Center, Atlanta, Georgia 30303。