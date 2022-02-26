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田納西州熱門中型城市店面招租 Murfreesboro市高級熱鬧好區 適經營各類商店與餐館

亞特蘭大工商組
位於Murfreesboro市Fortress Blvd上的新型店面招租中。(David許提供)
位於Murfreesboro市Fortress Blvd上的新型店面招租中。(David許提供)

田納西州發展潛力十足的城市Murfreesboro，現在位於Fortress大道(Fortress Boulevard)的新型店面Victory Station Village招租中。店面計劃負責人許David指出，這個獨立棟的店面總面積達1萬3千多呎，位於商住高級熱鬧好區，附近公寓多，亞裔聚集，適合分租經營各類零售商店、美甲、美容、診所與餐館。

Murfreesboro位於田納西州最大城市納許維爾Nashville東南方，是納許維爾的最大郊區城市，更是亞特蘭大到納許維爾的必經之地。中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)便位於該城市，是田州大學本科生人數最多的大學。該城市是全美發展最快速城市之一，據調查指出，Murfreesboro自2010年以來，人口增長超過20%，在全美中型城市排名第12，人口超過13萬5000，居民平均年收入7萬元。商業活動熱絡，僅僅是沃爾瑪超市Walmart就有六家，被Time Magazine選列「全美最佳生活城市」前20名之中。

據許先生指出，Murfreesboro市政府與建商正在推動大型的Gateway城市發展計劃，而招租中的Victory Station Village店位就位於這個發展計劃中的Fortress大道上。附近人流多，近24號高速公路，離小學僅200到300公尺，距離中學不到1哩，附近還有大型購物中心，交通四通八達，適合到這兒投資、作生意和開店。

有興趣到Murfreesboro發展者，可與David聯絡：615-995-4898。

田納西州 亞裔 亞特蘭大

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