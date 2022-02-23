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北卡洛麗、杜倫、夏樂 列全美工作最賣力前30城市

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗(Raleigh) 位居全美「工作最賣力城市」第23名。(取自洛麗市府臉書)
洛麗(Raleigh) 位居全美「工作最賣力城市」第23名。(取自洛麗市府臉書)

根據理財網站WalletHub的一份最新報告指出，北卡有三個城市位居全美「工作最賣力城市」(hardest working cities)前30名。該報告研究了116個全美最大城市，其中洛麗(Raleigh)排名第23位，杜倫(Durham)第24位，夏樂(Charlotte)第27名。

該網站表示，許多美國人努力工作為了實現美國夢，而美國在工作上投入時間的確比其他幾個工業化國家都多。美國人平均每年工作1767個小時，比日本多169個小時，比英國多400個小時，比德國多435個小時。在疫情期間，許多人已適應了在家工作，這可能會進一步延長工時。

杜倫(Durham) 位居全美「工作最賣力城市」第24名。(取自杜倫市府官網)
杜倫(Durham) 位居全美「工作最賣力城市」第24名。(取自杜倫市府官網)
夏樂(Charlotte)位居全美「工作最賣力城市」第27名。( 取自夏樂市府臉...
夏樂(Charlotte)位居全美「工作最賣力城市」第27名。( 取自夏樂市府臉書)

WalletHub就11個關鍵指標對116個城市進行比較，包括每周平均工作時間、就業率、沒有成年人工作的家庭比率、未使用假期的員工比率、從業人員比率(依照國家級數據)、沒上學也沒工作的青年比率、平均通勤時間、從事多種工作的人員比率(州級數據)、每位居民每年義工時數、參與當地團體或組織的居民比率、每天的平均休閒時間(州級數據)等。

美國前十大工作最賣力的城市分別是：阿拉斯加安克拉治(Anchorage)、華盛頓特區、維吉尼亞州Virginia Beach、加州舊金山、德州爾灣(Irving)、懷俄明州Cheyenne、維州諾福克(Norfolk)、德州奧斯汀、德州普萊諾(Plano)、德州達拉斯。

德州 維吉尼亞州 懷俄明州

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