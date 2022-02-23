會計師提醒：海外資產應照規定申報 以免被罰款

專業會計師朱明君說明兩種海外資產申報條款。(講座截圖)

南北卡華人工商總會(CCCC)日前舉辦多場稅務講座，由專業會計師和認證財務師提供個人、企業的最新稅務資訊，會計師朱明君在講座中提醒，納稅人若海外有銀行存款、股票、基金、有現金價值的人壽保險等金融資 產超過規定申報門檻，必須遵照肥爸條款(FBAR)或肥咖條款(FATCA)，於4月15日及以前申報。

多場講座中，朱明君解說2021年的海外資產稅務申報，邵雯提供退休財務規劃建議。

朱明君說，若申請延期報稅 ，海外資產申報也同時延長至10月15日。她表示，凡是在外國金融帳戶裡有累計價值超過一萬美元的美國公民、居民、公司，都須遵循肥爸條款報稅。

未申報者，可能會被處以不超過1萬2921元的民事罰款。而故意不申報者，超過12萬9210元或海外資產中的50%，將可能作為罰款。朱明君建議有海外資產的人隨時保存記錄，包括帳戶名稱、帳號、外國銀行名稱和地址、帳戶類型、全年最大值等，這些都是肥爸114稅表上需要的資料。

此外，凡美國公民、綠卡持有人、在美住滿183天的稅務居民等，單身或夫妻分開報稅的海外資產在五萬元以上、納稅年度最後一天或期間任何時間超過7萬5000元，或夫妻合併報稅的境外金融資產在10萬元以上、納稅年度最後一天或期間超過15萬者，都須依照肥咖條款，使用附加於1040的8938表申報。

朱明君說，不管海外金融資產金額是否達到申報標準，只要海外金融帳戶產生利息、分紅、股票利得、其他投資收入等，稅務居民都需要將上述金額，填入個人稅表相應處，並繳交相應稅金。

認證財務師邵雯介紹小型企業雇主可用的退休計畫，通常為雇員簡化退休金 (SEP)、簡單的IRA、不同類型的401K、利潤分享、年齡加權、457(b)等。

個人退休計畫可用傳統IRA或Roth IRA。她解釋各種退休計畫的互轉情況，說明兩種IRA的申請資格、抵稅比率、收益和提取規定，若在59歲半之前提取傳統IRA供款，將有10%罰款，72歲之後有最低取款要求；若是使用Roth IRA已滿5年，在59歲半之前提取供款不會受罰，但收益部分有10%罰款， 沒有72歲最低取款要求。

她建議大家越早開始存錢和歸畫投資越好，可從自律性的IRA、 Roth IRA、401(k)、年金、人壽保險等途徑進行，也可開發多種收入來源，如做個體小生意(self-employed small business)或出租房產等，享受財務無憂的晚年。