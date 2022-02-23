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房產再次崩盤？金融專家徐幼于：這波房市不會狂跌

記者王明心／北卡羅來納州報導
美中經濟文化協會(CAECA)邀請徐幼于舉辦「美聯儲升息對美國投資的影響」講座。(記者王明心／攝影)
美中經濟文化協會(CAECA)邀請徐幼于舉辦「美聯儲升息對美國投資的影響」講座。(記者王明心／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)日前特邀金融界資深人士徐幼于，於「美聯儲升息對美國投資的影響」講座分享專業心得，他分析指出，很多人擔心房產再次崩盤，但比較當年次貸危機和現今局勢，這次不太可能重蹈覆轍出現房地產狂跌情形。

當天會後並歡慶元宵節，北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、南北卡和喬州招商專家林新偉、凱瑞市議員劉廣亞、前教堂山市議員顧泓彬、華聯董事長楊建平、數華人社團負責人、該會董事及會員等，都到場同歡。

該會會長李勐介紹徐幼于取得復旦大學碩士和UCLA博士學位後，進入華爾街工作。他三年前曾預言美國次貸危機，當時被銀行家認為是惡意抹黑，預言之後成真，使他名噪一時，也使他所任職的德意志銀行大賺一筆，甚至傳說電影「大空頭」(The Big Short)以他為主角原型。

徐幼于目前經營地產投資和科技企業，在北卡有投資項目。

北卡州務卿馬歇爾(前排右五)、徐幼于(前排右三)和嘉賓、董事合影。(記者王明心／...
北卡州務卿馬歇爾(前排右五)、徐幼于(前排右三)和嘉賓、董事合影。(記者王明心／攝影)

徐幼于說，這幾年全美房地產市場火爆，美聯儲即將升息的消息令許多人擔心會不會令地產行情狂跌，金融危機重演。他比較當年次貸危機和現今情況，主張不太可能發生重蹈覆轍的情形。

他分析兩者相同之處是房貸利率低，房市火熱，但美國在2007年前沒有明顯通貨膨脹，現在卻正經歷40年來從未有過的通膨。07年前，房產大牛市的動力來自次貸，使得原本無力買房的人投入投機性買房。

現在是因央行不斷印鈔，供應鏈卻因疫情而無法順暢，錢多貨少造成通膨，大家擔心放在銀行裡的錢會貶值，紛紛將資金投進房市，而以前對買房沒興趣的年輕一代，在轉成居家上班後，發現郊區置產的好處，因此購屋需求大增。

此外，當年因允許購屋者零首付，導致貸款金額高；現在大家比較謹慎，貸款金額不高，有的人甚至付現買房。07年時的次貸風險轉嫁到債市投資人，導致房子被法拍或賤賣，房價大跌，大家失去信心，更想拋售，形成惡性循環。

現在並沒有上述情形，他說，美國的存款總額在2021年底是18萬億，現金多，房價一跌，馬上有許多人進場接手。他說，美聯儲的升息當然會影響房產市場冷卻，但現階段與07年時不同，房價大幅下跌的可能性不高。

演講活動結束後，該會在講座所在的「上海老街」歡慶元宵。馬歇爾祝大家有個繁榮的虎年；創會董事長感謝大家來共慶元宵；董事長黃海暉以復旦校友身份，歡迎並感謝講員；劉廣亞很高興從講座中受惠良多。

參加者共進晚餐慶祝元宵。(記者王明心／攝影)
參加者共進晚餐慶祝元宵。(記者王明心／攝影)

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