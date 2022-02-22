亞城看板／中華文化學校 2/26大學面試講座

●亞特蘭大 中華文化學校將在26日(周六)上午11時至12時30分，在杜魯斯高中(Duluth High School)餐廳舉辦「高中生的穿搭美學養成術」以及「美國大學面試技巧」講座。邀請到凱薩琳時尚創意集團、國際領袖學院院長許淑晶，以及豐盛財務管理顧問公司董事長邱婷蘭講解。地址：3737 Brock Road, Duluth, GA 30096 (Building 600)。報名可上網：forms.gle/Fxs5z1ySyTRNbr356。

亞城世華慶婦女節 2/27傳授穿搭

●世界華人 工商婦女協會亞特蘭大分會為慶祝3月8日國際婦女節，將邀請許淑晶老師，在27日(周日)下午3時於Doraville Civic Center傳授如何以專業服裝及飾品，穿出自信及風采。現場亦接受全新或乾淨狀態良好的商業服飾或正式服裝捐贈，將捐給當地需要幫助的婦女，協助其重新踏入就業 市場。僑教中心主任歐宏偉及底克甫郡(DeKalb)首席檢察官Donna Coleman-Stribling亦將到場致詞及簡報。地址：3770 Central Ave, Doraville, GA 30340。報名連結：www.eventcreate.com/e/gfcbwatlwomenday。