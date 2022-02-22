喬州民主黨2亞裔候選人 暢談政見

阮碧(左，Bee Nguyen)與歐曉瑜暢談政見與執政理念。(記者閻尚恩／攝影)

將角逐民主黨州務卿提名的現任喬治亞州亞裔 州眾議員阮碧(音譯，Bee Nguyen)，日前與州參議員歐曉瑜(Michelle Au)一起與選民面對面暢談政見與執政理念。兩人表示，喬州 槍枝新法將讓購槍者免接受犯罪背景調查，恐影響治安，此外，目前該州的選區重畫，意圖稀釋選票，不利民主更違反民意。

阮碧說，自新冠疫情爆發至今，有心人在喬州與全美有系統地煽動仇視與歧視亞裔。喬州亞裔居住分散，不像大城市聚居，理論上並非顯著攻擊目標，然而去年亞城卻爆發六名亞裔女性遭槍殺的駭人事件。

她表示，共和黨主導的槍枝法案，取消購槍前的背景調查，雖冠以「符合憲法持槍」(constitutional carry)，但往後前科犯或精神病患，買槍變得易如反掌，難保不會危害學校、家庭與社會安全。

歐曉瑜說，2020年共和黨在富頓郡(Fulton)與谷內郡(Gwinnett)敗北，而該黨意圖藉著選區重畫阻撓民心、抵擋民意大勢。統計網站FiveThirtyEight分析，喬州第六選區民意平均，百姓對兩政黨偏好僅差距1個百分點，結果2020年民主黨險勝。2021年共和黨將該區重畫，刪除族裔多元選區，刻意畫出選票偏好共和黨24個百分點的新區。

至於當選後如何讓公民投票 更容易？阮碧表示，她首先將健全159個地方選務機關財政，更新投票所設施，減少大排長龍情形；其次加強與選民溝通，使用新科技，以手機簡訊和網路郵件搭配傳統郵件等全方位通路管道，讓選民獲得即時信息，此外，還計畫提醒投票日期、地點，以及告知選民萬一遭違法剝奪投票資格，應如何糾舉補正。