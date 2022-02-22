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北卡與湖南締結友好10周年 將深化合作

記者王政賢／北卡羅來納州報導
湖南-北卡線上經貿合作論壇。左一起為謝立安、北卡州務卿Elaine Marshall。(謝立安提供)
湖南-北卡線上經貿合作論壇。左一起為謝立安、北卡州務卿Elaine Marshall。(謝立安提供)

今年是北卡與湖南締結友好州省滿十周年，卡羅來納-中國友好交流協會(CCC)日前聯合北卡經濟發展委員會和湖南省外事辦，聯合主辦首屆「湖南-北卡線上經貿合作論壇」，雙方除肯定與感謝各方面的情誼穩固，更期待深化未來合作。

該活動獲得北卡州商務廳、夏樂地區區域商業聯盟、德拉姆商會、莫爾郡經濟發展聯盟、湖南省商務廳、中國貿促會湖南分會、長沙貿促會、株洲貿促會等單位的響應與協助。此外，中國貿促會湖南分會與北卡經濟發展委員會、湖南長沙貿促會與北卡夏樂地區商業聯盟，以及湖南株洲貿促會與北卡德拉姆商會，均簽訂了合作備忘錄。

論壇由湖南省外事辦主任徐正憲主持。卡羅來納-中國友好交流協會會長、湖南-北卡友好省州協調人、北卡州立大學教授謝立安博士感謝出席嘉賓，並以視頻形式回顧雙方十多年來在各方面所取得的成果。尤其是2008年湖南桂東遭遇罕見雪災，時任州議員的Harris Blake代表北卡莫爾郡(Moore)去信關心災情並舉行募捐。

2020年新冠疫情肆虐北卡，湖南省政府及株洲市、芷江縣向北卡州政府以及姐妹城市杜倫(Durham)和松鶴(Pinehurst)捐贈了3萬5000多個KN95口罩

湖南省省長毛偉明於視頻中表示，湖南與北卡締結友好關係十年來，持續深化經貿、科技、友城等領域合作，尤其是面對疫情，兩地守望相助、同舟共濟，危難中更見真情。他希望雙方以此次論壇為契機，增進互利互信，推動製造業、現代農業、文化旅遊、人員往來等領域務實合作。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)在視頻講話中指出，北卡州擁有豐富勞動力、良好基礎設施和優秀教育機構，在農業、生物技術、製造業等領域成就卓越，該州也瞄準實現清潔能源經濟轉型的目標。近年來，建立了湖南北卡國際創新中心，眾多中國企業在北卡落戶。

該論壇的籌備委員會，由謝立安、北卡經濟發展委員會項目部經理Nathaniel Dick擔任聯合主席，夏樂地區商業聯盟副總裁蔡愛玲(Eileen Cai)擔任副主席。雙方表示，今後將定期組織專題論壇，通過廣泛對話鞏固已有合作並尋找新的合作契機。

北卡州務卿Elaine Marshall(左一)出席論壇並致辭。(謝立安提供)
北卡州務卿Elaine Marshall(左一)出席論壇並致辭。(謝立安提供)

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