喬州上半財年挹注逾98億資金 增2.4萬工作創紀錄

今年上半財年，喬州經發署已創下了160個地點投資或擴建，金額達98億元，帶來約2.4萬個新工作。(經發署臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前與喬州 經發署(GDEcD)共同宣布，2022財政年度的上半年，該州每個區域的經濟發展計畫，均創造了新高紀錄的就業 機會。經發署全球商務部門共支持了160個地點投資 或擴建，金額達98億元，並因此帶來約2.4萬個新工作。

與上個財年的前六個月相比，新財年上半年的工作數目增加了52%。而亞特蘭大10個郡縣以外的地區，占了所有就業機會的60%，投資總額占比也達78%。

關鍵產業包括汽車、先進製造、物流配送和數據中心。除了電動車製造商Rivian投資50億元、創造7500個新工作外，回收和可持續發展的計畫也取得進展。里奇蒙郡(Richmond)的德國多金屬回收商Aurubis，投資3.4億建設先進的回收和二次冶煉設施，美國生物塑料公司NANTRenewables在查塔姆郡(Chatham)建廠，生產可由生物分解的盤子和生活用品。

在農村地區則有Amcor選擇培根郡(Bacon)為其子公司InFlex建立新廠，預計耗資800萬、提供100個職位。

此外，喬州港務局在溫控儲存物流商Lineage Logistics及American Peanut Growers Group等發展計畫，也發揮了關鍵作用。推動喬州物流成長快速的優勢，包括了Hartsfield-Jackson國際機場、緊密的鐵路網絡、持續發展的冷藏設施，以及喬州交通部門對高速公路和州際系統的維護和開發。

國外直接投資喬州的國家中，由德國蟬聯冠軍，加拿大、日本和法國緊跟在後。而荷蘭在喬州的投資與工作崗位比率方面，居所有國家榜首，南韓居次。荷商Vanderlande近日才宣布要在瑪瑞亞塔(Marietta)斥資5900萬擴建，可創造500個工作。

南韓SK集團子公司SKC則與其他夥伴一起在科文頓(Covington)建立生產用於半導體芯片的玻璃基板的工廠，投資金額超過4.73億，喬治亞理工學院包裝研究中心(Packaging Research Center)進行的研發，也包括在此全面投資的案例之中。

喬州快速啟動勞動力培訓計畫(Georgia Quick Start)協助多項計畫順利推動，包括Purple Innovation, Inc.在亨利郡(Henry)的擴建；門窗製造商Steves & Sons Inc.在特納郡(Turner)投資；GE Appliances子公司Roper Corporation在沃克郡(Walker)擴大投資。

科技投資案也在不斷增加。美光科技(Micron Technology)、思科(Cisco)和Visa都表明喬州在其技術和創新領域的角色越來越重要。Intuitive Surgical Operations甫宣布於谷內郡(Gwinnett)投資五億建立新園區，凸顯了該州生命科學社區日益增長。

喬州的生命科學產業發展蓬勃，包括生物技術、生物製藥、醫療設備、研究、動物科學、網絡安全等領域共有6萬8000多名員工。