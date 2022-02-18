美國中文辯論隊與台灣中興大學雲端對戰

日前美國中文辯論隊與台灣國立中興大學動物科學系合作進行辯論。(螢幕截圖)

美國中文辯論隊日前與台灣國立中興大學動物科學系，針對是否應禁止格子籠(層架式)養雞進行雲端 中文辯論，成員們收集豐富資料，提出專業觀點，過程精彩。

中興大學的辯論成員，為正在修讀林怡君助理教授「動物倫理」課程的學生。美國隊選手為反方，組員包括王優優(Zarina Wang)、林宇婕(Alvina Lin)、杜繹如 (William Du)，正方的中興學生則有嚴馨慈、鍾昕妤、蕭以晴、彭姿婷。

兩隊分析養雞方法的成本高低、雞蛋 品質與產量差異、蛋價漲跌、環境衛生與蛋機健康、並比對歐盟禁止籠飼如何抗擊禽流感、避免染病雞蛋成為食安破口，並威脅公衛與進出口貿易。賽後由林怡君與美國隊總監閻永忠講評。

此次為中興大學動物科學系首次與美國中文辯論隊交流，運用新科技突破疫情限制，以新模式創新教具教材，將海外華裔 隊伍連結台灣大學專業系所。其他探討議題，還包括流浪動物的捕捉-絕育-疫苗-釋放(TNVR)應否入法？走私動物應否安樂死？教學應否採用活體動物？神豬祭祀應否廢除等議題。選修該課的學生中，也有來自日本和馬來西亞的留學生，透過與華裔辯論，了解美國觀點如何看待動保福利、宗教文化習俗、農產經濟與公衛防弊的政策議題。

林怡君與閻永忠皆表示該活動反應良好，雙方希望繼續合作，持續提供多元刺激。