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3專家分享創業經驗：多聽建議、持續修正方向

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現場與會來賓合影。(主辦單位提供)
現場與會來賓合影。(主辦單位提供)

甘斯維爾台灣商會、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會、美東南玉山科技協會與IBM Quarter Century Club於日前舉辨講座「新創成功企業家及投資專家經驗分享」，活動以實體及網路方式同步進行，約80人參與。

當天邀請到Sora Schools共同創辦人Indra Sofian、私募基金投資人及創業家Meade Sutterfield、以及駐亞特蘭大辦事處經濟組組長陳新發分享經驗。

甘斯維爾台商會會長谷企平開場介紹並感謝四個主辦單位；美東南玉山科技理事長尹立伯及世華亞城分會會長劉秀皇鼓勵大家挑戰創新，勇於創業。世界台商會聯合總會會長王德也與大家分享自己的創業經驗。

Sora Schools共同創辦人Indra Sofian分享創業路上的心得。(...
Sora Schools共同創辦人Indra Sofian分享創業路上的心得。(螢幕截圖)

父母為印尼華裔的Indra Sofian分享了大學畢業後與兩位同學創立Sora Schools的過程及所經歷的挫折挑戰。他表示，一開始大家只是覺得傳統學校較無法訓練學生自主獨立，以及面對未來職場的能力，於是想創立一個project-based，學生可依照自己興趣做深入學習的學校。

但創業初期面臨多方挑戰：資金及學生來源、課程設計皆未到位，曾一度想要放棄，還好經過蒐集各方意見後，持續修正方向，解決問題，2020年爆發疫情，線上學習成為主流，帶動學生人數增加，資金也逐漸到位，同時取得教育認證機構的認可。2021年夏天，首位學生高中畢業進入大學，本學年則有150位學生註冊，營運漸上軌道。

他提醒創業者，許多想法在紙上，理論中可行，但現實中很難落實，因此一定要多方參詢建議，持續修正方向，解決問題。

Meade Sutterfield與大家分享多年來創業的心得說，創業首先要有個目的(purpose)，才能走得長久。通常創業家都很會表達，但其實更重要的是聆聽，不要充耳不聞，最怕的是確認偏差(confirmation bias)，選擇性只聽自己想聽的意見。在創業過程中，宜將風險拆解成小部分，一個一個逐步解決，同時務必時時回頭檢視先前假設，做出調整。

陳新發分享台灣的新創企業現況及其所面臨的挑戰，並介紹政府擬訂的各項優惠措施。

亞特蘭大 投資 疫情

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