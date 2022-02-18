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喬州建電動車充電站 聯邦2000萬資金將到位

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州今年將獲得聯邦2000萬元資金，專門作為建設電動汽車公共充電基礎設施之用。

此聯邦援助為去年11月簽署的1.2兆兩黨基礎設施計畫的一部份，該計畫中有50億元將用於在全國興建充電站。聯邦交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)上周表示，這筆資金將幫助美國「贏得電動車的戰役」。

今年將到帳的2000萬，是喬州在未來五年內收到1.35億元中的第一筆款項。

目前，電動車僅占喬州所有登記新車的約1%。電動車倡導者表示，電動車發展的一大阻礙是缺乏可用的充電站。

「建立一個全州的充電站網絡正是喬州過渡至電動車為主所需要的元素，此舉可以減少空氣污染並通過改用零排放汽車來應對氣候危機，」倡議組織Environment Georgia的主任Jennette Gayer說。

喬州環境部門估計，到2030年該州將需要另外1644個可提供長途旅行所需的快速充電站，以及2萬3235個速度較慢的二級充電站。該組織預測，屆時該州至少10%的車輛是電動車。

目前尚不清楚第一輪資金將用於喬州多少個充電站，安裝地點也未明朗。該資金將通過州交通部門分配。各地也必須先提交部署計畫，才能獲得資金。

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