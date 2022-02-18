Rivian車廠將動工 亞特蘭大居民憂破壞水源及環境

電動車製造商Rivian擬在亞特蘭大東郊耗資50億建廠，引發部分附近居民擔憂環境安全將遭影響。(Rivian臉書)

計畫於亞特蘭大 東郊耗資50億興建的Rivian電動車 廠，遭部份居民質疑可能對當地水源及環境造成威脅。根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，該公民團體已聘請環境律師，並籌集逾15萬元經費，對其可能潛在的環安問題提出挑戰。

當地官員將在未來幾周，針對位於Social Circle和Rutledge之間的2000畝土地是否重畫為工業用途舉行投票，該廠預定於今春破土。

Rivian在去年11月的首次公開募股中籌到了約120億，並得到了州和地方當局的大力支持。州長坎普(Brian Kemp)說，該廠是喬州 史上最大的單一經濟發展項目。

目前，Sierra Club、Georgia Conservation Voters和Georgia Wildlife Federation等環保團體，均未向該公民團體Morgan Land, Sky, and Water Preservation提供協助。他們表示支持Rivian電動車，以減少溫室氣體，應對氣候變遷。Sierra Club說客Mark Woodall說，電動車是「該團體和喬治亞電力公司(Georgia Power)所達成的共識」。

約有200名居民在上月25日，於Madison所舉辦的賈斯柏郡(Jasper)、摩根郡(Morgan)、牛頓郡(Newton)和沃爾頓郡(Walton)聯合發展局的董事會議上，表達反對該工廠興建。

喬州東北部地區委員會(Northeast Georgia Regional Commission)2月4日公布一份報告指出，Rivian建廠可能會污染當地飲用水，「此種規模的工廠會將數百萬平方呎的地面轉化為不透水的表面，從而對地下水補給區產生負面影響。」

但當地發展機構引用上周公開的兩項JDA資助的研究，對上述說法予以駁斥。其中一項研究指出，工程公司Thomas & Hutton建議該廠採取以下措施以降低對地下水的影響，例如盡量減少會使雨水吸收更多污染物的瀝青表面、增加植被以過濾雨水中污染物，以及擴大溪流沿線的緩衝區。

另一項由諮詢公司Nutter & Associates提出的報告稱，由於當地的地質條件，該廠對地下水將產生「淨零影響」(net-zero effect)，而且可能不需要緩解措施。

「民眾對於水污染的質疑是荒謬的，」沃爾頓郡發展局執行董事兼JDA負責人Shane Short表示。他補充，Rivian「必須且將遵守任何關於水源、廢棄物的地方、州和聯邦法律。」

JDA還分發了一封由約40家當地企業、教堂和政府機構簽署的對Rivian建廠的支持信。

據了解，Cox Enterprises是AJC的所有者，並擁有Rivian的4.7%股份。監督AJC的Cox高管Sandy Schwartz是Rivian董事會成員，但他並無參與AJC對Rivian的報導。

該公民組織日前表示，當局仍需公開該廠如何解決廢水處理、固體廢棄物等細節。該組織的律師Donald Stack表示，社區需要評估「如此大規模且前所未有，且將農村牧區轉變為高度工業化的城市中心的潛在影響。」