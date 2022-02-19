壽險生前可享福利及年金與壽險的異同 歡迎有志人士一起參與優秀AMFAM團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu

在讀者朋友的要求下，今天要與大家談談兩個主題：「人壽保險生前便可享有的福利 」及「年金與人壽保險相同和不同之處」，幫忙大家釐清人壽保險方面的疑問。

‧人壽保險生前便可享有的福利

由于冠狀病毒和動盪不安的世界，有很多不確定性和不穩定性，購買人壽保險將幫助所有年齡段的人。不僅對家庭保護是如此的重要，而且它也將有助於您的退休金 。

死亡撫卹金適用於家人們受益，在經濟上幫助家人度過難關不用付稅。生前福利適用於保單持有人，請看人壽保險的六大生前福利：

1)抵押：可以用於貸款

2)應急基金

3)延稅增長

4)保證可保性

5)提前死亡賠償

6)終生保險：終生收入/終身退休金

‧年金與人壽保險相同和不同之處

人壽保險和年金有什麼區別？這是一個常見的問題。一旦你懂得區別所在，你就知道如何保護你的家人並為你的未來做好安排。

人壽保險可以幫助您的親人在您去世時，獲得他們應得的財務安寧。如果你買了終身壽險，這也將有助於提供固定收入。年金提供了一種延稅方式並提供固定收入來源。兩者都應被視為長期財務計劃的一部分。儘管兩者有一些相似之處，但兩者的總體目的卻大不相同。讓我們快速瀏覽一下。

1)人壽保險有助於保護財務未來。在比較人壽保險和年金時，最大的區別是人壽保險旨在幫助您在死後，保護你的家人免受經濟損失。年金有助於在您還活著的時候讓你有穩定的收入。當您購買短期人壽保險時，你是為了保護你的家人。如果您購買了終身人壽保險，它可以保護您的家人也可以用來輔助您退休收入。

2)人壽保險有助於在財務上保障您所愛之人的未來，因為死亡撫卹金可以幫助您解決諸如替代您的收入和滿足重要的財務需求，例如：

• 喪葬費用

• 日常生活費用

• 貸款抵押

• 大學費用

3)年金幫助您為未來做好準備：將年金視為可以幫助滿足您的退休需求的工具。年金的主要目的是為您創造收入，這可以通過幾種不同的方式來完成。您可以設置終生、特定時間段或兩者兼而有之的付款方式。

4)年金有很多潛在的好處。一些包括：在延稅的基礎上增加賬戶價值，保證終生收入，為長壽做準備，一次性支付給未亡配偶。您可以通過一次性支付或分期付款來購買年金。

從今天開始規劃未來，人壽保險和年金協同工作，為您自己和您所關心的人保護未來。為了滿足您的需求，我們可以為你特殊定制。如果您想為您和您的親人找到合適的人壽保險和年金。

我們有不同的計劃來滿足不同的需求。如果您負擔不起終身壽險，別擔心，我們有一份定期人壽保險，無需進行身體檢查，每月保費從$10起。需要進一步諮詢，請致電我們770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司American Family Life Insurance連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

現在Belinda Shu保險代理處徵求有志人士，加入美國家庭保險公司(AMFAM)，參與Belinda Shu的優秀工作團隊，共同為生活在美國絕對不可缺少的保險事業，一起為華人服務。履歷可發致：[email protected]。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。