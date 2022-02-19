心顏潔面膜讓肌膚呼吸植物精氣 呵護肌膚美顏新秀 自用送禮兩相宜 公開招募經銷商

心顏潔森林女孩系列補水面膜。(心顏潔提供)

現今的季節戶外寒風冷冽，走回室內則是暖氣讓人燥熱。愛美的人們都知道，這對肌膚的強大破壞性。擁有「平價寶藏，人在都市如同在森林呼吸芬多精」稱號的心顏潔(Xin Yan Jie)森林女孩系列水嫩面膜美國代理人說，在冬天邁入春天換膚美顏的季節，歡迎大家採買心顏潔面膜這款自用、送禮兩相宜的平價補水面膜，更希望有興趣的朋友一起參與經銷，讓每個人都擁有年輕又容光煥發的容顏。

由遼寧建聯國際有限公司旗下美國公司出品的心顏潔品牌，成立於2019年，致力為女性打造均衡的肌膚生態環境，呵護滋養肌膚，並被選為「中國3.15誠信品牌」。

該公司表示，其面膜是以超薄的蠶絲膜布，吸附著經由九道嚴格程序萃取天然植物，完美符合人體功能學地貼合臉部，多孔纖維，展現極佳的滲透力。再經過上萬次人體肌膚實驗，進而造就了溫和無刺激、深度滋養、又可亮白和為肌膚補水的良心產品。

心顏潔美國代理人指出，心顏潔品牌面膜2020 年8月7日參與在上海新國際博覽中心舉行的國際面膜產業展覽會。當時心顏潔面膜作為行業的新秀，在展會上展出補水系列和美白系列面膜，憑藉良心的品質和顯著的效果，被大家廣泛認可，紛紛稱讚。

據指出，心顏潔面膜粹取森林植物精華，採用國際先進設備提煉，專研二代配方升級，在成本上下足了功夫，2021年3月在中國開展的3.15誠信品牌宣傳推廣活動中，被榮選為中國3.15誠信品牌。

他說，這是企業的榮譽，也是市場的認可，更是企業不忘初心、一路前行的激勵，心顏潔品牌在今後的日子裡，將繼續秉承「良心產品，誠信經營」的理念，生產出優質的護膚產品，為更多的女性提供精緻的生活方式！

現在正值換季時期，心顏潔面膜代理商表示，屋外寒風和室內暖氣都會讓皮膚乾燥粗糙，嚴重的時候更有可能皮膚乾裂脫皮，有時候還會冒痘痘，化完妝更是卡粉嚴重，所以一定要做好補水保濕的工作。這款面膜採用了純天然的植物精華，內含丙二醇可以充分促進精華的吸收，豐富的維他命C成分可以提亮改善膚色，淡化細紋，並且無添加任何刺激成分，敏感肌的朋友們也可以放心使用。

自己便是自家產品愛好者的心顏潔面膜代理商，分享一個冬天敷面膜的小妙招，因為她一般都是晚上睡覺前敷面膜，所以在洗腳或者是洗澡的時候會提前加熱一下面膜，這樣敷的時候就不會冰冰的了：「別誤會，不是用洗腳水加熱，而是在燒熱水的時候留一些熱水哦。」

心顏潔零售批發皆可，誠邀各州合作夥伴，中文電話：470-861-3187，英文電話：470-981-8409。