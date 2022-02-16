洛麗中校慶虎年 實體春節活動熱鬧

福爾摩沙海外文化志工洛麗分會成員(上)祥龍獻瑞，福爾摩沙兒童舞蹈表演「勇敢的女孩們」。(記者王明心／攝影)

洛麗中文學校過去兩年一直上網課，今年春季班才恢復實體課，該校日前舉辦農曆新年聯歡會，也是三角地區中校唯一的實體春節活動，師生家長熱烈響應，節目呈現學生學習中文的成果，也顯示學校用心辦學、寓教於樂的努力。

為了這場慶祝活動，該校做了周全的防疫措施，除大家全戴口罩 外，全校師生分批到場，確保安全距離。往年的春節慶祝會有一家一菜的活動，今年為避免群聚，改由家長會準備內有零食、小禮物、紅包的福袋發給師生。每一梯次的表演一結束，助教立刻噴灑消毒噴霧。

家長會送給每個師生一個新年福袋。

亞特蘭大 僑教中心主任歐宏偉也專程到場參加，他向大家拜年，也轉達僑委會委員長童振源的賀歲祝福。北卡僑務委員陳可徵讚賞學校辦學認真，為學生能在此環境中學習中文感到高興。

當天節目由家長會會長陳玉華和10年級班學生朱怡梅(Chloe Chu)聯合主持，而無論父母是第一代移民的傳統班學生，或是家中無中文學習環境的外族裔學生，表現都令人驚喜。從唱遊、吉祥話、繞口令、兒歌朗誦，到成語故事講述、12生肖故事接龍、民族舞蹈等，都可看出師生與家長的用心。

學校的功夫班和扯鈴班皆由畢業生任教。(記者王明心／攝影) 學生用拜年、生肖故事接龍、唱遊、繞口令慶祝新年。(記者王明心／攝影)

值得一提的是，目前該校的文化課程，包括中國結、功夫、扯鈴、舞蹈，任課老師，之前都曾在該校就讀，現在則獨當一面擔起文化傳承的重任。此外，常為僑社和主流社區表演的該校文化表演社團，以及許多該校學生參與的福爾摩沙海外文化志工洛麗分會、福爾摩沙兒童舞蹈團，也推出電音三太子鼓隊、祥龍獻瑞、舞蹈表演，氣氛熱鬧。

工作人員與僑教中心主任歐宏偉(右四)、北卡僑務委員陳可徵(右三)合影。

學校幹部還向大亞洲超市借來大型鞭炮、宮燈、燈籠等裝飾品，社區民眾提供春聯、新年喜慶口罩，加上網購的新年掛飾，把場地佈置得年味十足，學生們興奮地在年節氣氛下呈現練習成果，華人超市 和餐廳所捐贈的抽獎禮券更不斷掀起高潮，喜氣洋洋。

校長陳翰儀和家長會會長陳玉華感謝全體師生、幹部、義工們的努力。陳玉華希望這個活動能讓中文學生感受過年的喜氣。