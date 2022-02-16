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喬州College Park測試感應科技 打造智慧城

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大機場附近的College Park，是喬州首個使用感應器技術以促進公共安全和經濟發展的城市。(取材自臉書)
亞特蘭大機場附近的College Park，是喬州首個使用感應器技術以促進公共安全和經濟發展的城市。(取材自臉書)

位於亞特蘭大南郊、緊鄰Hartsfield-Jackson國際機場的College Park正在該區測試感應器科技，市府官員表示，該技術有助於促進市中心的經濟繁榮，更能因此將該區打造為智慧城市。

這座擁有1萬5000人的城市，是喬治亞州率先實施該項技術的城市之一。

根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，由Comcast提供的五個感應器，將裝設位於Main St.的十字路口，預計2月中旬投入使用。該市首席信息長希克斯(Michael Hicks)說，感應器將提供行人和車輛交通數據，可用於公共安全和經濟發展。

例如，當街上餐館大排長龍時，該市可即時調派警察到場巡邏疏導。餐廳也可將資訊用於廣告或人員配備，希克斯希望此舉吸引更多企業到市中心發展。希克斯說，感應器不會檢測任何個人資訊或臉孔。

該市幾年前，由Comcast提供了12個感應器來監控公共垃圾桶，只要垃圾容量達到85%時，市府員工會立即收到簡訊通知。

此一智慧城市計畫與College Park振興市中心的努力相呼應，該市中心區距MARTA地鐵站僅幾步之遙。而向西幾個街區，該市改造311畝的土地的開發計畫Six West正進行中，新的開發計畫包括高級品零售店、1萬平方呎的美食大廳、酒店和辦公樓。根據該市的說法，如果感應器科技測試成功，也將被納入Six West開發計畫中。

College Park多年以來一直以機場附近的工業營運地聞名，但隨著近年當地鼓勵社區設施和住房，機場周圍的開發越來越多樣化且密集。

專門研究智慧城市的喬治亞理工(Georgia Tech)高級研究工程師Angshuman Guin說，喬州其他地區也正嘗試打造智慧城市，其中桃樹角(Peachtree Corners)和亞城城中區(Midtown)的北大街走廊(North Avenue corridor)都是智能城市技術的測試點。城中區還有可以檢測槍聲的感應器，亞城警局正在使用。

俄亥俄州哥倫布市(Columbus)是全美智慧城市的典範，該市在2016年贏得了聯邦交通部的智慧城市挑戰賽，也因此贏得4000萬經費，作為建設互聯移動技術以解決停車和交通問題之用，該市設計了包括自駕公車、交通規畫app，以及允許在危險十字路口的車輛相互「交談」的技術。

俄亥俄州立大學(OSU)表示，此專案為該市創造了2366個工作，並縮短了車禍急救時間。

俄亥俄州 希克斯 機場

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