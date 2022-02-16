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北卡州長鼓勵善用子女稅優惠 可獲所得稅全額減免

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡政府鼓勵州民善用新稅法中的子女稅優惠(child tax credit)，確保獲得全額減免福利。(美聯社)
北卡政府鼓勵州民善用新稅法中的子女稅優惠(child tax credit)，確保獲得全額減免福利。(美聯社)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)鼓勵北卡居民在申報所得稅時，善用新稅法中的子女稅優惠(child tax credit)，確保獲得全額減免福利。

許多家庭在2021年期間，先取得了約一半的子女稅優惠款，另一半則可在提交聯邦稅表時，拿回剩餘的抵免金額，因此即使不欠聯邦所得稅，或通常不報稅的家庭，今年都應該報稅，這樣才能拿回全額子女稅優惠退款。

庫伯表示，聯邦2021稅法中擴增的子女稅優惠，預估可使北卡200多萬名兒童受益，其中許多人透過每個月的先支領退稅擺脫了貧困。他提醒，北卡家庭報稅時，記得確保申請全額稅收抵免額，省下來的錢可支付食物、住房和教育費用。

美國救援計畫(American Rescue Plan)在2021年增加了子女稅優惠金額，大多數家庭都有資格依照孩子年齡，分別先拿到3000至3600元的抵稅額，不過，大多數人需要在2022年4月18日報完稅後，才能獲得全額減免。

預算與政策優先中心(Center on Budget & Policy Priorities)估計，包括新生兒在內，北卡可能有超過10萬名兒童的家庭在申請兒童稅收抵免(Child Tax Credit)時需要幫助。這些家庭預估可獲得總額達3.37億的兒童稅收優惠退款。

北卡政府即日起提供有需要民眾申報所得稅，詳細信息可上網查詢：ChildTaxCredit.gov。

北卡提供免費報稅服務的機構如下：

• VITA：國稅局的合作組織，為低收入和中等收入的個人提供免費報稅協助，可上網找尋服務地點：GetYourRefundVITA。

• United Way MyFreeTaxes ：為收入不超過5萬8000元的個人提供全面的報稅服務。收入低於7萬3000美元的個人可通過電話協助，直接線上報稅。

• Free File： 美國國稅局(IRS)的服務，提供如何得到免費報稅服務的資訊。

報稅 北卡 國稅局

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