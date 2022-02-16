我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

亞城去年居家上班 每人省通勤費3987元 全美居冠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
疫情期間許多民眾在家上班，不須每日通勤，不僅節省了時間也減少了二氧化碳的排放量。(記者林昱瑄／攝影)
疫情期間許多民眾在家上班，不須每日通勤，不僅節省了時間也減少了二氧化碳的排放量。(記者林昱瑄／攝影)

疫情期間全美許多民眾居家避疫，公司行號也紛紛提供遠距上班的選項，亞特蘭大市受惠於這項彈性措施，平均每名通勤上班族，於去年節省了約4000元交通費，更因此程工減少該市約5700磅的排碳量。

居家上班讓許多人不必再耗費好幾小時塞在車陣中，這些民眾也因此多出了更多的時間和金錢，還減少了因為開車對環境造成的影響。

根據TodayTesting.com使用美國人口普查局和美國汽車協會AAA的數據，分析了全美100個主要城市的通勤時間，結果顯示，亞特蘭大市員工往年平均每天通勤26哩上下班，一整年累積距離達6400哩。而去年因為在家上班，亞城員工平均節省了3987元。另外，由於通勤減少，每人平均也減少排放5700磅的二氧化碳。

這項研究顯示，亞特蘭大居民所節省的金錢與減少的碳排放量，在全美100個城市中排名最高。平均來看，全美員工因在家工作可節省高達2398元的通勤成本，並且可避免排放3428磅的二氧化碳。

並列2021年在家上班而節省的通勤成本與排放量排名第二位的為德州達拉斯與休斯頓，這兩個城市的員工平均節省了3800元通勤費，減少排放的二氧化碳量則達5433磅。

排名第四位至第十位的依序是：鳳凰城、田納西州納許維爾(Nashville)、底特律、阿拉巴馬州伯明翰(Birmingham)、芝加哥、聖路易和北卡夏樂。

完整排名可查看：https://todaytesting.com/commuting-money-saved-map/。

亞特蘭大 在家上班 阿拉巴馬州

上一則

聯邦參議員布克與女星道森驚傳分手 3年情逝

下一則

芝加哥市長：暫不跟進伊州鬆綁口罩令

延伸閱讀

紐約低收入市民 可享半價捷運卡 這筆經費列「永久預算」

紐約低收入市民 可享半價捷運卡 這筆經費列「永久預算」
亞特蘭大Fed：通膨或已開始降溫

亞特蘭大Fed：通膨或已開始降溫
FASCA、亞特蘭大中校 慶新年

FASCA、亞特蘭大中校 慶新年
阿拉巴馬佛羅倫斯市新標誌「F!」惹議 居民連署更改

阿拉巴馬佛羅倫斯市新標誌「F!」惹議 居民連署更改
「F!」阿拉巴馬州城市新標誌亮相 民眾火了連署促改

「F!」阿拉巴馬州城市新標誌亮相 民眾火了連署促改
降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停

降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨