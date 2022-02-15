南卡州議會通過友台決議案 駐美代表蕭美琴出席見證
台灣駐美代表蕭美琴大使，日前受邀出席南卡羅來納州參、眾議會分別通過友台決議案，並於表決前會晤州參議長Thomas Alexander。
蕭也受邀出席南卡州眾議會共和黨黨團午餐會並致詞，獲現場90餘位政要及議員全體起立鼓掌致意，她和與會的州長Henry McMaster、副州長Pamela Evette及眾議長James Lucas見面致意。期間與政要們就台美關係進展及我和南卡州合作議題廣泛交換意見。
蕭美琴致詞表示，感謝南卡州政府長期以來的支持與合作，隨著北京壓迫力道持續增加，台灣作為民主燈塔，持續捍衛民主自由，在美國夥伴關係的支持下，成為抵禦北京威脅的重要關鍵。
此外，她強調經濟夥伴關係也是雙邊關係的重要一環，台灣在南卡投資眾多並持續成長，企業扮演推進台美關係的重要動力，經濟互利也是雙方追求的重要利益；最後她重申，台美夥伴關係建立在民主、自由、和平及繁榮等共同價值及利益，期盼南卡州能與台灣共同努力，創造更多合作機會。
南卡州參、眾議會分別通過友台決議案，支持台灣的民主自由和有意義的國際參與，並呼籲美國政府與台灣進行「雙邊貿易協定」(BTA)談判；另支持南卡州教育廳和高等教育委員會儘速與台灣簽署初等和高等教育合作備忘錄，以創造學生進行教育、文化和語言雙向交流的契機。
南卡和台灣的互動密切，尤在商業投資領域特別突出，是美東南區台商投資最多的地區。此外，該州在2020年率先在台灣設立貿易辦事處，成為美東南各州的首例，對南卡經濟貢獻良多。
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