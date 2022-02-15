南卡州議會通過友台決議案 駐美代表蕭美琴出席見證

台灣駐美代表蕭美琴大使，日前受邀出席南卡羅來納州 參、眾議會分別通過友台決議案，並於表決前會晤州參議長Thomas Alexander。

蕭也受邀出席南卡州眾議會共和黨黨團午餐會並致詞，獲現場90餘位政要及議員全體起立鼓掌致意，她和與會的州長Henry McMaster、副州長Pamela Evette及眾議長James Lucas見面致意。期間與政要們就台美關係進展及我和南卡州合作議題廣泛交換意見。

蕭美琴致詞表示，感謝南卡州政府長期以來的支持與合作，隨著北京壓迫力道持續增加，台灣作為民主燈塔，持續捍衛民主自由，在美國夥伴關係的支持下，成為抵禦北京威脅的重要關鍵。

此外，她強調經濟夥伴關係也是雙邊關係的重要一環，台灣在南卡投資 眾多並持續成長，企業扮演推進台美關係的重要動力，經濟互利也是雙方追求的重要利益；最後她重申，台美夥伴關係建立在民主、自由、和平及繁榮等共同價值及利益，期盼南卡州能與台灣共同努力，創造更多合作機會。

南卡州參、眾議會分別通過友台決議案，支持台灣的民主自由和有意義的國際參與，並呼籲美國政府與台灣進行「雙邊貿易協定」(BTA)談判；另支持南卡州教育 廳和高等教育委員會儘速與台灣簽署初等和高等教育合作備忘錄，以創造學生進行教育、文化和語言雙向交流的契機。

南卡和台灣的互動密切，尤在商業投資領域特別突出，是美東南區台商投資最多的地區。此外，該州在2020年率先在台灣設立貿易辦事處，成為美東南各州的首例，對南卡經濟貢獻良多。