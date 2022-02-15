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北卡三角區僑務座談 交流熱烈

記者王明心／北卡羅來納州報導
僑教中心主任歐宏偉(前排右六)與僑務座談會的榮譽職人員、社團和留學生代表交流。(記者王明心／攝影)
僑教中心主任歐宏偉(前排右六)與僑務座談會的榮譽職人員、社團和留學生代表交流。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區的台灣僑社負責人12日在洛麗中文學校舉辦僑務座談會，亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉特地抵達當地，與僑務榮譽職人員、社團和留學生代表交流，期望能與當地僑界密切合作，共同推動文化教育等僑民服務。

去年12月上任的歐宏偉，當天參加洛麗中文學校的春節聯歡活動後，招待三角地區台灣社團負責人便當午餐，一邊舉行僑務座談會。他轉達僑委會委員長童振源的賀歲祝福，感謝僑社貢獻服務，並特別向中文學校校長陳翰儀致意，感謝她協助設立台灣華語文學習中心、推動福爾摩沙海外青少年文化志工的付出。

新任僑務委員陳可徵表示，僑務榮譽職人員是當地僑民、駐美台北經文處與台灣間的聯絡橋梁，不分黨派，不談政治，只為服務當地台灣僑胞。她感謝前僑務委員譚逸心過去六年的盡心服務，她也提到，僑務榮譽職人員不但無償還默默出錢出力，希望大家給予僑務榮譽職人員最大支持。

歐宏偉並頒發由總統蔡英文簽發的僑務榮譽職人員聘書，包括陳可徵僑務委員、譚逸心僑務諮詢委員、柴惠玲僑務顧問，以及謝昌機和黃光榮兩位僑務促進委員。此外他也頒發感謝狀給台藝會及台灣商會，感謝其籌辦雙十國慶活動，客家同鄉會的新舊會長黃興中、曾國靖也獲頒獎狀，主要感謝他們推動台灣多元文化。

歐宏偉說，僑教中心在童振源所推動的僑務策略下，積極透過實體和網路方式與僑民建立關係，協助促進政府和民間的優勢對接和產學合作。他並帶來台灣製口罩、僑委會月曆，和總統府春聯致贈與會者，並祝大家虎年平安健康。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉頒發聘書給僑務榮譽職人員 (左起順時針)：陳可徵僑務委...
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉頒發聘書給僑務榮譽職人員 (左起順時針)：陳可徵僑務委員、譚逸心僑務諮詢委員、柴惠玲僑務顧問、謝昌機和黃光榮兩位僑務促進委員。(記者王明心／攝影)

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