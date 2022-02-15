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喬州地方選區重畫爭議多 兩黨鬥爭白熱化

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州議會共和黨議員試圖凌駕三個郡的民主黨地方代表所提案的，包括學區委員會(school board)以及郡府委員(county commission)等地方重畫選區，造成兩黨情勢緊張，雙方對峙持續升溫。

上周三，州議會共和黨議員拒絕與民主黨針對卡布郡(Cobb)學區委員會選區提案進行討論。當非裔民主黨的眾議會少數黨黨鞭威爾克森(David Wilkerson)對此提出抗議時，白人共和黨的眾議會事務委員會(House Governmental Affairs Committee)主席泰勒(Darlene Taylor)直接關掉對方麥克風，指稱威爾克森違反議事規則(out of order)並報警，引爆兩黨衝突。

喬州共和黨議員試圖廢除原先由各郡委員會或郡教育委員會提案，州議會僅為橡皮圖章的正常程序，而改採「多數議員同意」即可通過的模式。共和黨議員稱，這類法案應視為全州事務，而共和黨人在議會占多數，因此可不需顧及民主黨地方代表團的意願。

上周四，州參議會向州長坎普(Brian Kemp)發送了一張重新繪製的谷內郡(Gwinnett)郡委員會的選區圖，該圖在該郡北部畫出有利於共和黨的選區，而非保留2020年民主黨全部勝選的四個選區。

在卡布郡，共和黨州議員正為該郡學區委員會和郡委員會重畫選區，而奧古斯塔-里奇蒙市(Augusta-Richmond)所聯合的郡，也遇到相同情況。

而美聯社也報導，共和黨違背大多數委員的意願，重新組建雅典-克拉克(Athens-Clarke)郡的郡委員會，將迫使三名現任委員下台。

喬州州議員依法可批准郡委員會和郡教育委員會選區地圖。然美國大多數州，各郡市政府會根據美國每十年人口普查結果重畫選區以因應人口變化。

威爾克森表示，日前針對選區舉行的會議中，有四名白人議員與三名非裔議員爭論不已，非裔議員要求的僅是獲得與白人議員們一樣的尊重。

民主黨上周五舉行記者會指出，共和黨試圖削弱非白人選民的權力，此舉違反聯邦法律。

眾議會議長、共和黨的拉爾斯頓(David Ralston)則表示，共和黨在參眾議會擁有多數席次，谷內郡和卡布郡的糾紛，是「選舉後必然的結果。」他並表示，「而且這兩個郡由當地委員會所提案的新選區地圖，讓很多州議員感覺權利遭剝奪。」

奧古斯塔-里奇蒙郡委會的新選區地圖，則經過上周四兩黨激烈交鋒後，最終州參議員Max Burns和Harold Jones提出異議，目前仍在州眾議會待表決。

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