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5台灣鄉親 綠堡史博館分享過年習俗

記者王明心／北卡羅來納州報導
綠堡歷史博物館邀請台灣鄉親分享台灣新年習俗。左上起順時針為：館方代表、謝金朱、黃淑娟、洪宗傑、黃至輝、林玉郎。(螢幕截圖)
綠堡歷史博物館邀請台灣鄉親分享台灣新年習俗。左上起順時針為：館方代表、謝金朱、黃淑娟、洪宗傑、黃至輝、林玉郎。(螢幕截圖)

五位台灣鄉親在春節期間應綠堡歷史博物館(Greensboro History Museum)之邀，舉辦線上台灣新年傳統分享會，分別從美食、習俗、家庭活動、歷史等角度介紹，精采有趣的內容獲熱烈回響。

主持人黃淑娟首先介紹台灣是個民主國家，是東南亞的一個島嶼，以前被稱為「福爾摩沙」，擁有2300萬人口。她提到幾位講員都來自北卡台灣同鄉會，該會最近剛慶祝成立50周年。

畢業於北卡州大的電子工程師洪宗傑介紹台灣年菜及其寓意，包括古時因平日吃肉不易，過年時要特地大快朵頤的紅燒肉和滷牛腱、外形像元寶，祈望財源滾滾的餃子、代表年年有餘的魚、象徵富貴臨門的佛跳牆等。

擔任大學訓練項目經理的黃志輝講述過年活動，包括新年半個月前開始大掃除、貼春聯和剪紙。除夕祭祖、吃年夜飯、發紅包、打麻將守歲。一到午夜，放鞭炮嚇走年獸。大年初一穿新衣參加廟會、觀賞表演。此後幾天互相拜年，收送禮物紅包。大年十五懸掛燈籠或放天燈，圍桌吃湯圓，也是農曆新年的結束。

黃志輝講述過年活動從年前的大掃除到元宵的提燈籠、放天燈、吃湯圓。(螢幕截圖)
黃志輝講述過年活動從年前的大掃除到元宵的提燈籠、放天燈、吃湯圓。(螢幕截圖)

同鄉會會長謝金朱分享她童年的記憶。女士們年前到美髮院剪燙以迎接新年。開店鋪的媽媽新年時在店前放鞭炮，舞龍舞獅隊會到街上表演。她說，新年間許多人出門逛街，人潮洶湧，她女兒小時候回台過年，就曾在人群中走失。晚上大家則回家吃火鍋。她也展示台鄉會過去慶祝農曆新年的相片，鄉親們雖然身在美國，還是努力保留過年習俗。

大學教授林玉郎簡介台灣歷史，從發源於台灣東部的史前時期長濱文化講起，歷經原住民的大肚王國、西班牙和荷蘭的佔領、鄭成功的東寧王國、日治時期、民國政府的三位總統、1996年第一次直選總統，直到今日。他也講述為何農曆新年每年會在陽曆不同天的科學知識。

有興趣觀看者可上網：youtu.be/q6bcuZO_moM。

洪宗傑介紹台灣的過年年菜，解釋每道菜的寓意。(螢幕截圖)
洪宗傑介紹台灣的過年年菜，解釋每道菜的寓意。(螢幕截圖)

北卡 東南亞 原住民

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