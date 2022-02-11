北卡台鄉會慶虎年 新血掌舵朝氣蓬勃

北卡台灣同鄉會全年活動由四位年輕人擔綱，將逐年輪流當會長(左上起順時針)：陳璽全、黃志輝、洪宗傑、吳佳穆。(螢幕截圖)

北卡 台灣同鄉會日前舉行線上春節慶祝會，今年該會領導層年輕化，抽獎獎品前所未有的豐富，讓鄉親一開年便感受到「年年有餘」的喜氣。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍祝鄉親虎年「呷虎睏虎」(吃好睡好)，他表示，辦事處促成了杜克大學和台灣清華大學的教育合作備忘錄，也在北卡設立華語文學習中心，並計畫進行台灣與北卡駕照互換、教育部 與北卡簽署教育合作備忘錄，並加強與國會議員的聯繫，希望鄉親能多向議員遊說促成。

僑教中心主任歐宏偉向大家網路拜年之餘，也提到將到北卡與社團負責人交流。

北卡台鄉會原本面臨會員老化，後繼乏人，但今年情勢改變，新年節目由號稱「四劍客」的年輕理事擔綱，節目的每個環節皆以電腦操作，並讓鄉親充分參與，老一輩成員被年輕人的蓬勃朝氣感染，氣氛熱烈。

該會未來四年的會長，將陸續由四人輪流擔任。今年首先出任的陳璽全，他是北卡州大森林生物科學博士，自行創業開發非基因改造、無需照顧的室內植物，獲頒北卡點子基金會(NC IDEA Foundation)創業獎金。其他三位是在大學負責項目籌畫的黃志輝、電機工程師洪宗傑，和醫院開刀房護士吳佳穆。

前會長謝金朱回顧去年活動，表示該會1971年創立，經歷因白色恐怖而導致的海外黑名單，如今看到新世代接棒掌舵，感到很欣慰。

福爾摩沙海外青少年文化志工洛麗分會帶來三太子和鼓隊表演，也有猜歌名遊戲及腦筋急轉彎猜謎。

貫穿全場的電腦抽獎，獎金從10元到150元不等，謝金朱說要讓鄉親「虎你贏、虎你領，虎你好運領不了」。

陳璽全表示，今年除了春節、肉粽節、端午節 的慶祝會外，還計畫依疫情狀況舉辦台灣夜市、228紀念會、踏青、社區服務、製作北卡台灣人T恤、發行50周年月刊等，施展年輕一代的活力和行動力。