坎普擬提案 家長可決定學生是否戴口罩

坎普表示，將推動立法讓家長自行決定孩童是否在校戴口罩。圖為喬州McDonough的一所小學，學生有人戴口罩，也有人沒有戴。(美聯社)

將參與喬州 共和黨州長初選的普度(David Perdue)，日前抨擊現任州長坎普(Brian Kemp)未能採取更多措施，以解除各學區 的強制戴口罩 規定，坎普9日回應，他將推動立法，讓父母自行選擇是否讓孩子在學校戴口罩。

坎普表示，他對於防疫一直很有耐心，但「疫情已持續太久了」。他說，「在喬州某些地區，家長們對於年幼孩童每天在校需要戴口罩掩住口鼻，感到非常沮喪」。

喬州教育部門並未追踪全州有多少學區強制戴口罩，但亞特蘭大都會區的一些郡縣，包括谷內郡(Gwinnett)、底克甫郡(DeKalb)、克來頓郡(Clayton)和亞特蘭大公校(APS)，以及沿海的沙凡納-查塔姆郡(Savannah-Chatham)等學區都實施了口罩令。

州長助理表示，州府正在起草一項法案，預計未來幾天就會在州議會提出。

口罩爭議源於民主黨州長參選人艾布蘭(Stacey Abrams)，上周五在亞特蘭大郊區一所學校演講時沒有戴口罩，引來某些人士撻伐。從現場照片顯示，該小學所有學生和教職員都戴著口罩。

普度除了攻擊艾布蘭之外，還譴責坎普沒有採取足夠的措施來阻止強制戴口罩。

「坎普只有在我們指出正確的事後他才會開始動作，」普度針對坎普的聲明再度開火，「兩年前疫情流行時，為什麼他沒有捍衛家長的權利？坎普擁有20年的政治生涯，他根本只在乎選舉年。」

普度在2021年的聯邦參議員決選中，輸給了民主黨的奧索夫(Jon Ossoff)。稍後，川普要求他參加州長競選來擊敗坎普。川普抨擊坎普，未能竭盡所能推翻總統大選時拜登在喬州的勝利。

坎普之前曾說，他並不鼓勵戴口罩，所以要把決定權留給喬州的180個學區，他表示，這樣才能符合該州公共教育文化各有不同的需求(decentralized public education culture)。

坎普9日則表示，近日Omicron的感染數下降，意味著是時候改變了。喬州上周共有1萬3418位的5至17歲兒童染疫，這是今年第一次單周感染數呈下降，低於前一周的1萬6242人，但仍遠高於去年11月初每周約僅1000例的學齡兒童感染數。