2022年喬州初選5/24登場 選民登記4/25截止

現任州長坎普將挑戰第二任期。(坎普臉書)

今年全美將舉行期中選舉(midterm)，喬治亞州將選出許多重要職位，包括州長、聯邦參議員、州務卿、州檢察長以及州議員等。該州初選(primary)的選民登記截止日為4月25日，初選的提前投票日於5月2日開始，初選日為5月24日，而大選日則訂在11月8日。

初選候選人如票數未過半，將在6月21日進行決選(runoff)。目前已有多名人士宣布參選並進行競選活動，但這些人都必須在3月提交相關文件並繳付費用，才能成為列入選票的候選人。

以下是喬州 幾個將選出的重要職位選舉資訊：

民主黨的艾布蘭，宣布將挑戰今年的喬州州長選舉。(艾布蘭臉書) 共和黨將參與黨內州長初選提名的普度。(普度臉書)

●州長：現任的共和黨 州長坎普(Brian Kemp)將挑戰第二任期。目前同黨已宣布將參與初選者為前聯邦參議員普度(David Perdue)，他獲得川普支持。民主黨 則將由前州議員，也是全美投票維權人士艾布蘭(Stacy Abrams)出馬，這也是她第二次與坎普角逐州長職位。

●聯邦參議員：在2021年擊敗洛夫勒(Kelly Loeffler)的民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)今年將挑戰該職位的完整六年任期。其他宣布參選者包括共和黨的沃克(Herschel Walker)、前喬治亞大學(UGA)足球明星Gary Black、現任州農業專員Kelvin King和Latham Saddler。

●副州長：現任共和黨副州長鄧肯(Geoff Duncan)不尋求連任。目前宣布參選者包括民主黨Erick Allen、Charlie Bailey與Renitta Shannon，以及共和黨Burt Jones、Butch Miller及Jeanne Seaver。

●州務卿：現任的共和黨拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，曾遭川普指控其未能在2020年推翻喬州總統選舉結果，現有川普支持的聯邦眾議員海斯(Jody Hice)和同黨的前阿法瑞塔(Alpharetta)市長David Belle Isle加入選戰。民主黨宣布參選者則有州眾議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)和前富頓郡(Fulton)委員會主席John Eaves。

●州檢察長：現任的共和黨卡爾(Chris Carr)將受到來自民主黨的Jen Jordan和Christian Wise Smith的挑戰。

●聯邦眾議員：隨著重新畫分後的國會選區，民主黨現任的布爾多(Carolyn Bourdeaux)將與同黨原為第六選區的麥克巴斯(Lucy McBath)角逐第七選區席位。喬州所有14個國會選區今年均將選出新議員。

●喬州州議會：180名州眾議員和56名州議員的任期均為兩年，因此所有席位都將舉行選舉。

選民登記可上網：www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do。