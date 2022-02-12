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如何保護房屋地下管道設施線路 歡迎有志人士一起參與優秀AMFAM團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

最近我接到不少關於地下管道漏水的電話，認為房屋保險會涵蓋它。讓我更正一下：您的房屋保險不會涵蓋它。

很多人可能不會想到房屋地下設施線路。即使你不去想地下管道設施線路——如水管線路、下水道，煤氣管和電力線等等，但它們在您的日常生活中發揮著重要作用。而且其中一部分您負責維修他們(雖然您的城市或城鎮為您提供這些服務)。正如您所知在病毒期間，勞動力短缺和材料上漲，找到承包商既困難又昂貴。為了讓家裡的一切都能正常工作，所有戶外的線路與室內線路連接線也必須工作。以保持您家庭正常運轉。

美國家庭保險公司(AMFAM)幫你找到合作夥伴，在你的房屋保險上只需加20元購買「地下管道設施線路保障」(Service Line Coverage)這項服務。為您提供方便。這項服務簡單且經濟實惠，可以保護您免受因地下管道設施線路故障而導致的高昂維修。考慮今天將其添加到您的保單中。

它是如何工作的？

假設一棵樹根從你家中的下水道長出來，導致它漏水。您需要聘請專業人員來挖掘和更換管道。根據管道的長度，您可能需要自掏腰包數千美元的維修。如果有了這份保單，自掏腰包500元，最高支付一萬美元。

以下是涵蓋的事件列表：

磨損生鏽、腐蝕、腐爛和變質，隱藏或潛在的缺陷凍結，坍塌，電力故障,壓力系統故障。

這項服務實惠、全面、簡單！考慮到與這些類型的維修相關的高成本，今天將其添加到您的保單中是一個明智的選擇。

Belinda Shu 保險代理處正在徵求有志人士，加入美國家庭保險公司(AMFAM)，參與Belinda Shu的優秀工作團隊，共同為生活在美國絕對不可缺少的保險事業，一起為華人服務。履歷可發致：[email protected]

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。 Belinda Shu 保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

保險 喬治亞州 汽車

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