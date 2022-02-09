我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

北卡華聯獻愛心 為6救助中心送中餐便當

記者王明心／北卡羅來納州報導
遊民在教堂山救助站享用華聯提供的中式晚餐和內有巧克力金幣的紅包，與華人共度春節。(趙西隆提供)
遊民在教堂山救助站享用華聯提供的中式晚餐和內有巧克力金幣的紅包，與華人共度春節。(趙西隆提供)

北卡華人聯合會(CAFA)在虎年新春之際，分向北卡三角地區六個社區救助中心捐贈美味中式便當，並發紅包給遊民。會長趙西隆說，春節是華人一年中最盛大的節日，希望藉此扶助需要幫助的民眾，關愛社區，弘揚中華傳統文化。

華聯會長、董事會成員和義工在大年初一就兵分多路進行送餐，楊建平和常曉青送午餐到北洛麗的男子救助站(AME Men's Shelter)，趙西隆和曾昭邦到南洛麗的救助站(South Wilmington Street Center)，邸輝、甘麗和趙西隆則送晚餐到教堂山三個遊民救助所。

吳舜靖(右一)、黃又新(左一)和其他義工一起發送食物給需要的人，覺得能幫助社區消...
吳舜靖(右一)、黃又新(左一)和其他義工一起發送食物給需要的人，覺得能幫助社區消滅飢餓，既滿足又快樂。(記者王明心/攝影)
凱瑞市議員劉廣亞(右一)和董事楊堃(左一)送中飯到白橡基金會，經理Regenia...
凱瑞市議員劉廣亞(右一)和董事楊堃(左一)送中飯到白橡基金會，經理Regenia Sanders(左二)和Mary Burnett說他們很需要合作夥伴。(記者王明心/攝影)

前教堂山市議員顧泓彬和州眾議院候選人Allen Buansi專程到場參與。凱瑞市議員劉廣亞和董事楊堃則在大年初二，分送中飯到艾克佩斯(Apex)的白橡基金會(White Oak Foundation)慈善食物供應站。

除了年節送餐，華人平時也時常對遊民伸援。當華聯的便當送到白橡站時，來自台灣的吳舜靖和黃又新正在協助發送食物，兩人每周會撥出兩天時間在白橡站擔任義工，主要負責下貨、整理冰箱、清掃、倒垃圾、分發食物。

黃又新說，北卡食物銀行和超市來的食物一次可達數十箱，須有義工整理。吳舜靖在該處當義工近一年，心疼這裡還有這麼多三餐不繼的家庭。她說，在此服務的人都是無私奉獻，希望一起幫助社區消滅飢餓，因此感到滿足又快樂。

華聯到洛麗兩處遊民救助中心發送中飯，並因去年的口罩救助行動獲得總裁獎。(華聯提供...
華聯到洛麗兩處遊民救助中心發送中飯，並因去年的口罩救助行動獲得總裁獎。(華聯提供)

白橡站兩位食物分配經理Regenia Sanders和Mary Burnett表示，基金會的格言是「照顧一個人需要全村莊合力付出」(caring for a total person takes a village)，很需要大家一起出錢出力。

送餐到該站的楊堃說，華人聯合會的優勢是有意願也有能力解囊相助，地方救助站的優勢是可以直接接觸到真正需要幫助的人，兩方結合，既能幫助社區，也能為孩子們提供更多志願服務的機會。

華人 北卡 眾議院

上一則

北卡客家同鄉會 品嘗美食慶新春

下一則

大華府北一女校友會 虎年線上迎新春

延伸閱讀

拒絕下車 遊民拳打法拉盛公車司機

拒絕下車 遊民拳打法拉盛公車司機
禮來製藥斥資10億北卡夏樂建新廠 將創造近600職缺

禮來製藥斥資10億北卡夏樂建新廠 將創造近600職缺
紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果

紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果
紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通

紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通
北卡選區重畫 州最高法院駁回

北卡選區重畫 州最高法院駁回
強制12年級生接種 北卡公衛委員會否決

強制12年級生接種 北卡公衛委員會否決

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制