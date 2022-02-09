北卡華聯獻愛心 為6救助中心送中餐便當
北卡華人聯合會(CAFA)在虎年新春之際，分向北卡三角地區六個社區救助中心捐贈美味中式便當，並發紅包給遊民。會長趙西隆說，春節是華人一年中最盛大的節日，希望藉此扶助需要幫助的民眾，關愛社區，弘揚中華傳統文化。
華聯會長、董事會成員和義工在大年初一就兵分多路進行送餐，楊建平和常曉青送午餐到北洛麗的男子救助站(AME Men's Shelter)，趙西隆和曾昭邦到南洛麗的救助站(South Wilmington Street Center)，邸輝、甘麗和趙西隆則送晚餐到教堂山三個遊民救助所。
前教堂山市議員顧泓彬和州眾議院候選人Allen Buansi專程到場參與。凱瑞市議員劉廣亞和董事楊堃則在大年初二，分送中飯到艾克佩斯(Apex)的白橡基金會(White Oak Foundation)慈善食物供應站。
除了年節送餐，華人平時也時常對遊民伸援。當華聯的便當送到白橡站時，來自台灣的吳舜靖和黃又新正在協助發送食物，兩人每周會撥出兩天時間在白橡站擔任義工，主要負責下貨、整理冰箱、清掃、倒垃圾、分發食物。
黃又新說，北卡食物銀行和超市來的食物一次可達數十箱，須有義工整理。吳舜靖在該處當義工近一年，心疼這裡還有這麼多三餐不繼的家庭。她說，在此服務的人都是無私奉獻，希望一起幫助社區消滅飢餓，因此感到滿足又快樂。
白橡站兩位食物分配經理Regenia Sanders和Mary Burnett表示，基金會的格言是「照顧一個人需要全村莊合力付出」(caring for a total person takes a village)，很需要大家一起出錢出力。
送餐到該站的楊堃說，華人聯合會的優勢是有意願也有能力解囊相助，地方救助站的優勢是可以直接接觸到真正需要幫助的人，兩方結合，既能幫助社區，也能為孩子們提供更多志願服務的機會。
上一則
北卡客家同鄉會 品嘗美食慶新春
下一則
FB留言