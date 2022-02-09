北卡華聯獻愛心 為6救助中心送中餐便當

遊民在教堂山救助站享用華聯提供的中式晚餐和內有巧克力金幣的紅包，與華人共度春節。(趙西隆提供)

北卡華人 聯合會(CAFA)在虎年新春之際，分向北卡三角地區六個社區救助中心捐贈美味中式便當，並發紅包給遊民。會長趙西隆說，春節是華人一年中最盛大的節日，希望藉此扶助需要幫助的民眾，關愛社區，弘揚中華傳統文化。

華聯會長、董事會成員和義工在大年初一就兵分多路進行送餐，楊建平和常曉青送午餐到北洛麗的男子救助站(AME Men's Shelter)，趙西隆和曾昭邦到南洛麗的救助站(South Wilmington Street Center)，邸輝、甘麗和趙西隆則送晚餐到教堂山三個遊民救助所。

吳舜靖(右一)、黃又新(左一)和其他義工一起發送食物給需要的人，覺得能幫助社區消滅飢餓，既滿足又快樂。(記者王明心/攝影) 凱瑞市議員劉廣亞(右一)和董事楊堃(左一)送中飯到白橡基金會，經理Regenia Sanders(左二)和Mary Burnett說他們很需要合作夥伴。(記者王明心/攝影)

前教堂山市議員顧泓彬和州眾議院 候選人Allen Buansi專程到場參與。凱瑞市議員劉廣亞和董事楊堃則在大年初二，分送中飯到艾克佩斯(Apex)的白橡基金會(White Oak Foundation)慈善食物供應站。

除了年節送餐，華人平時也時常對遊民伸援。當華聯的便當送到白橡站時，來自台灣的吳舜靖和黃又新正在協助發送食物，兩人每周會撥出兩天時間在白橡站擔任義工，主要負責下貨、整理冰箱、清掃、倒垃圾、分發食物。

黃又新說，北卡食物銀行和超市來的食物一次可達數十箱，須有義工整理。吳舜靖在該處當義工近一年，心疼這裡還有這麼多三餐不繼的家庭。她說，在此服務的人都是無私奉獻，希望一起幫助社區消滅飢餓，因此感到滿足又快樂。

華聯到洛麗兩處遊民救助中心發送中飯，並因去年的口罩救助行動獲得總裁獎。(華聯提供)

白橡站兩位食物分配經理Regenia Sanders和Mary Burnett表示，基金會的格言是「照顧一個人需要全村莊合力付出」(caring for a total person takes a village)，很需要大家一起出錢出力。

送餐到該站的楊堃說，華人聯合會的優勢是有意願也有能力解囊相助，地方救助站的優勢是可以直接接觸到真正需要幫助的人，兩方結合，既能幫助社區，也能為孩子們提供更多志願服務的機會。