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北卡客家同鄉會 品嘗美食慶新春

記者王明心／北卡羅來納州報導
經過三年的服務，曾國靖(右)把北卡客家同鄉會會長重任交給年輕一代的黃興中。(記者王明心／攝影)
經過三年的服務，曾國靖(右)把北卡客家同鄉會會長重任交給年輕一代的黃興中。(記者王明心／攝影)

北卡客家同鄉會日前舉辦「家鄉味好過年」和「客家美食義賣」慶祝春節。卸任會長曾國靖負責籌畫該活動，他表示很高興同鄉會將由年輕一代接棒，期待號召更多青年族群參與，讓客家文化精神繼續在異國發揚延續。

北卡客家會原本是一個小眾團體，自從數年前打出「客居異國者皆是客家人」的口號，打破血統和地域限制，加上節慶經常提供客家美食，吸引許多非客家血統者加入，使其規模漸大。

曾國靖過去三年不畏疫情，發揮客家硬頸精神，在做好防護措施下，積極舉辦實體活動。除了一年三節的慶祝外，也不時舉辦農場郊遊、香菇種植、種苗交換、植物義賣等，可說是疫情間唯一持續讓鄉親見面的社團。除實體活動外，也在社交媒體上設立種植花卉蔬果群和運動群，會員頻繁互動，鄉情更加凝聚。

此次該會除了贈送會員台式香腸，也義賣客家鹽水鴨、客家菜頭粄、客家橘皮年糕等道地佳餚。美食號召力果然強大，曾國靖說，今年新會員人數和義賣成績都創新高。

除了贈送台式香腸，北卡客家同鄉會烹製客家鹽水鴨、客家橘皮年糕、客家菜頭粄義賣。(...
除了贈送台式香腸，北卡客家同鄉會烹製客家鹽水鴨、客家橘皮年糕、客家菜頭粄義賣。(記者王明心／攝影)
來領取年貨的客家鄉親有已住在北卡數十年的資深僑胞，也有剛來北卡大學唸書的留學生。...
來領取年貨的客家鄉親有已住在北卡數十年的資深僑胞，也有剛來北卡大學唸書的留學生。(記者王明心／攝影)

今年客家會的正副會長，均由年輕一輩的黃興中和吳楊禮出任。黃興中在台北長大，爺爺是四川客家人，吳楊禮是東勢客家人。他們在寒冷的春節周末，站在停車場好幾個小時，只為分發美食給鄉親，大家由衷感謝他們的犧牲奉獻。

高中時移民北卡的黃興中說，他其實已忘了許多客家文化習俗，很高興從這個團體重新體驗，也感受到來美20年未曾經歷的人情味，他希望他在美國長大的孩子能知道自己的根，承續傳統。

曾國靖感謝一些鄉親對同鄉會慷慨捐款，也感謝陳素清、邵天一幫忙做糕，期待年輕世代能給原本逐漸老化的同鄉會帶來燦爛未來。黃興中感謝前人種樹，期許自己成為不同世代的橋樑，讓下一代認識學習客家文化。

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