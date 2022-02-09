我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

喬州鄉村、少數族裔社區 自殺率飆升

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

2022年才過了一個多月，就傳出多起知名人士自殺，包括了2019年美國小姐(Miss USA) Cheslie Kryst、演員Regina King的獨子Ian Alexander Jr.，還有MARTA的首席執行長Jeffrey Parker。最近一項研究顯示，喬治亞州的鄉村及某些少數族裔社區，自殺問題尤其嚴重。

丈夫自殺的克拉克(Dr. Lena Clark)接受Fox 5 News採訪時表示，她花了大約五、六年，才慢慢接受丈夫在2008年自殺身亡的事實。幾年後，她成立了一個組織Miracle Mind，提供在自殺邊緣掙扎人們24小時的心理輔導。

克拉克指出，有自殺傾向的人可能表現出的跡象，包括情緒波動、行為改變、將自己孤立起來、暴躁易怒等。

根據聯邦疾病控制及預防中心(CDC)和其他機構的報告，2019年和2020年全美的自殺率整體呈現下降趨勢。然而在非裔亞裔社區，自殺率卻繼續攀升。

「特別是在少數族裔社區，例如非裔社區，他們缺少資源，沒有錢去看精神科醫生或心理學家，所以只能把自己封閉起來，」克拉克說。

根據喬州行為健康部門(Dept. of Behavioral Health)的最新資料，從2019年到2020年，該州農村地區的自殺人數增加了8%以上。

克拉克解釋，「新冠病毒是原因之一，疫情間生活成本上升，很多人也失去了工作，所以他們陷入了抑鬱，他們可能覺得自殺是唯一的解脫」。

如果民眾發現親友可能有自殺的風險，以下是一些資源可供協助：

●國家自殺預防生命線(National Suicide Prevention Lifeline)：1-800-273-8255，該專線全年無休為民眾和退伍軍人提供免費並保密的諮詢及支持。可上網與輔導員透過即時訊息方式諮詢：suicidepreventionlifeline.org/chat/。

●Trevor Lifeline專線：1-866-488-7386，這是一個針對LGBTQ社群提供的全年無休自殺預防諮詢服務。也可上網：www.thetrevorproject.org，諮詢人員可即時通訊。

●危機短信專線(Crisis Text Line)： 發送「HOME」字樣簡訊至741741，可與專業人員諮詢。該服務全年無休。

非裔 社群 亞裔

上一則

被同事認出…國會暴亂事件 第4名新州人認罪

下一則

從小扎根…新州中小學 推金融知識跨領域教學

延伸閱讀

Glendale老人社區公寓 現正接受申請

Glendale老人社區公寓 現正接受申請
紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通

紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通
慈濟入社區推廣疫苗 有助華裔族群施打率

慈濟入社區推廣疫苗 有助華裔族群施打率
國泰銀行服務社區60載 全美共50多處分行

國泰銀行服務社區60載 全美共50多處分行
華州下班警自家抓逃犯 遭執勤同僚誤殺身亡

華州下班警自家抓逃犯 遭執勤同僚誤殺身亡
選區畫分有利 傳白思豪將選國會眾議員

選區畫分有利 傳白思豪將選國會眾議員

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制