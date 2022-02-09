喬州鄉村、少數族裔社區 自殺率飆升

2022年才過了一個多月，就傳出多起知名人士自殺，包括了2019年美國小姐(Miss USA) Cheslie Kryst、演員Regina King的獨子Ian Alexander Jr.，還有MARTA的首席執行長Jeffrey Parker。最近一項研究顯示，喬治亞州的鄉村及某些少數族裔社區，自殺問題尤其嚴重。

丈夫自殺的克拉克(Dr. Lena Clark)接受Fox 5 News採訪時表示，她花了大約五、六年，才慢慢接受丈夫在2008年自殺身亡的事實。幾年後，她成立了一個組織Miracle Mind，提供在自殺邊緣掙扎人們24小時的心理輔導。

克拉克指出，有自殺傾向的人可能表現出的跡象，包括情緒波動、行為改變、將自己孤立起來、暴躁易怒等。

根據聯邦疾病控制及預防中心(CDC)和其他機構的報告，2019年和2020年全美的自殺率整體呈現下降趨勢。然而在非裔 和亞裔 社區，自殺率卻繼續攀升。

「特別是在少數族裔社區，例如非裔社區，他們缺少資源，沒有錢去看精神科醫生或心理學家，所以只能把自己封閉起來，」克拉克說。

根據喬州行為健康部門(Dept. of Behavioral Health)的最新資料，從2019年到2020年，該州農村地區的自殺人數增加了8%以上。

克拉克解釋，「新冠病毒是原因之一，疫情間生活成本上升，很多人也失去了工作，所以他們陷入了抑鬱，他們可能覺得自殺是唯一的解脫」。

如果民眾發現親友可能有自殺的風險，以下是一些資源可供協助：

●國家自殺預防生命線(National Suicide Prevention Lifeline)：1-800-273-8255，該專線全年無休為民眾和退伍軍人提供免費並保密的諮詢及支持。可上網與輔導員透過即時訊息方式諮詢：suicidepreventionlifeline.org/chat/。

●Trevor Lifeline專線：1-866-488-7386，這是一個針對LGBTQ社群 提供的全年無休自殺預防諮詢服務。也可上網：www.thetrevorproject.org，諮詢人員可即時通訊。

●危機短信專線(Crisis Text Line)： 發送「HOME」字樣簡訊至741741，可與專業人員諮詢。該服務全年無休。