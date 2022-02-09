我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

喬州副州長等北卡多位官員 向華人賀年

記者王明心／北卡羅來納州報導
副州長羅賓遜(Mark Robinson) 表示華人的友誼對他是個祝福。(NCAAC提供)
副州長羅賓遜(Mark Robinson) 表示華人的友誼對他是個祝福。(NCAAC提供)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)主席陳志光和美中經濟文化協會(CAECA)創會會長衛高榮在春節期間接連收到北卡重要官員的賀年來函，足見北卡政壇對華人的重視和與華人建立情誼的意願。

陳志光收到了來自副州長羅賓遜(Mark Robinson)、北卡財務部長佛維爾(Dale R. Folwell)、州議員龍岱偉(David Willis)的賀函。衛高榮收到來自兩黨官員的賀歲信函，包括州長庫伯(Roy Cooper)、州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、參議員提利斯(Thom Tillis)、眾議員勞勒(David Rouzer)、參議員蘿絲(Deborah Ross)、參議員普萊斯(David Price)、參議員麥奇希克(Floyd McKissick)。

馬歇爾感謝CAECA所建立的中美正面關係，勞勒祈願新年點燃希望和抱負。提利斯祝大...
馬歇爾感謝CAECA所建立的中美正面關係，勞勒祈願新年點燃希望和抱負。提利斯祝大家有個健康快樂的虎年。(CAECA提供)
蘿絲感謝華人選民對她的支持，麥奇希克感謝華人多年來所給予的友誼，普萊斯說春節彰顯...
蘿絲感謝華人選民對她的支持，麥奇希克感謝華人多年來所給予的友誼，普萊斯說春節彰顯了三角地區華人所帶來的多元文化。(CAECA提供)

所有官員都祝福北卡華人有個美好繁榮的虎年。庫伯感謝華人對北卡文化和經濟的貢獻；羅賓遜表示華人的友誼對他是個祝福，而華人的支持也顯示不同背景的人可以一起追求自由夢；馬歇爾特別感謝美中經文會在中美之間所建立的正面關係；佛維爾祝賀老虎所象徵的勇敢、智慧和力量能帶領大家一同創造經濟利益。

提利斯祝大家有個健康快樂的虎年。勞勒祈願新年的煙花和燈火點燃大家的希望、壯志和抱負。蘿絲稱能成為大家的民意代表是她的榮幸，感謝華人選民對她的支持。普萊斯說春節彰顯了三角地區華人所帶來的多元文化。麥奇希克感謝華人多年來所給予他的友誼，其中包含相互的尊重和了解。龍岱偉指出華人社區給北卡帶來豐富的文化資源，並用中文祝福大家「虎年大吉，平安順遂」。

州長庫伯(Roy Cooper) 感謝華人對北卡文化和經濟的貢獻。(CAECA提...
州長庫伯(Roy Cooper) 感謝華人對北卡文化和經濟的貢獻。(CAECA提供)

陳志光覺得很受鼓勵，表示從官員的賀函可看出他們對華人的重視，並肯定華人在北卡的努力和付出。衛高榮說無論是共和黨或民主黨，他都希望能維繫友好關係，對華人在北卡的發展多有裨益。

華人 北卡 參議員

上一則

中佛州中美協會、中華學校 線上迎虎年

下一則

北卡客家同鄉會 品嘗美食慶新春

延伸閱讀

禮來製藥斥資10億北卡夏樂建新廠 將創造近600職缺

禮來製藥斥資10億北卡夏樂建新廠 將創造近600職缺
北卡選區重畫 州最高法院駁回

北卡選區重畫 州最高法院駁回
強制12年級生接種 北卡公衛委員會否決

強制12年級生接種 北卡公衛委員會否決
北卡聯合郡公校 7日起停止疫調

北卡聯合郡公校 7日起停止疫調
北卡華協線上慶春節 歌舞功夫齊上陣

北卡華協線上慶春節 歌舞功夫齊上陣
Boom將在北卡綠堡建廠 製造超音速客機

Boom將在北卡綠堡建廠 製造超音速客機

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制