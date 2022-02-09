喬州副州長等北卡多位官員 向華人賀年

副州長羅賓遜(Mark Robinson) 表示華人的友誼對他是個祝福。(NCAAC提供)

北卡 亞裔聯盟(NCAAC)主席陳志光和美中經濟文化協會(CAECA)創會會長衛高榮在春節期間接連收到北卡重要官員的賀年來函，足見北卡政壇對華人 的重視和與華人建立情誼的意願。

陳志光收到了來自副州長羅賓遜(Mark Robinson)、北卡財務部長佛維爾(Dale R. Folwell)、州議員龍岱偉(David Willis)的賀函。衛高榮收到來自兩黨官員的賀歲信函，包括州長庫伯(Roy Cooper)、州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、參議員 提利斯(Thom Tillis)、眾議員勞勒(David Rouzer)、參議員蘿絲(Deborah Ross)、參議員普萊斯(David Price)、參議員麥奇希克(Floyd McKissick)。

馬歇爾感謝CAECA所建立的中美正面關係，勞勒祈願新年點燃希望和抱負。提利斯祝大家有個健康快樂的虎年。(CAECA提供) 蘿絲感謝華人選民對她的支持，麥奇希克感謝華人多年來所給予的友誼，普萊斯說春節彰顯了三角地區華人所帶來的多元文化。(CAECA提供)

所有官員都祝福北卡華人有個美好繁榮的虎年。庫伯感謝華人對北卡文化和經濟的貢獻；羅賓遜表示華人的友誼對他是個祝福，而華人的支持也顯示不同背景的人可以一起追求自由夢；馬歇爾特別感謝美中經文會在中美之間所建立的正面關係；佛維爾祝賀老虎所象徵的勇敢、智慧和力量能帶領大家一同創造經濟利益。

提利斯祝大家有個健康快樂的虎年。勞勒祈願新年的煙花和燈火點燃大家的希望、壯志和抱負。蘿絲稱能成為大家的民意代表是她的榮幸，感謝華人選民對她的支持。普萊斯說春節彰顯了三角地區華人所帶來的多元文化。麥奇希克感謝華人多年來所給予他的友誼，其中包含相互的尊重和了解。龍岱偉指出華人社區給北卡帶來豐富的文化資源，並用中文祝福大家「虎年大吉，平安順遂」。

州長庫伯(Roy Cooper) 感謝華人對北卡文化和經濟的貢獻。(CAECA提供)

陳志光覺得很受鼓勵，表示從官員的賀函可看出他們對華人的重視，並肯定華人在北卡的努力和付出。衛高榮說無論是共和黨或民主黨，他都希望能維繫友好關係，對華人在北卡的發展多有裨益。