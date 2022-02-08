MARTA「按顧客需求」派出接駁車 3月1日起試行

MARTA將在3月1日起試行「應顧客需求提供的接駁車」(on demand shuttle)，然後根據結果，評估此舉是否可以填補服務不足地區的需求，以及是否可增加MARTA的乘客搭乘量。

此計畫MARTA Reach將在三個地區試行：西亞特蘭大 、Belvedere和Gillem Logistics Center。該計畫是與喬治亞理工合作，提供亞城部分沒有MARTA車站或巴士路線的地區服務。

近年來MARTA面臨其公車和地鐵 載客量嚴峻下降。該機構年度報告指出，自2011年以來，其搭乘量降幅已達35%。報告中也指出，人們通常只願意步行至多半哩或約10分鐘到車站。若路程更長，搭乘量就開始驟減。

根據亞特蘭大地區交通連接管理局(Atlanta-Region Transit Link Authority)的數據，不到25%的亞城都會區居民住在MARTA公車站或火車站的步行範圍內，只有3%的居民可以步行到具有頻繁交通服務的地區。

MARTA Reach的按照顧客需求而行駛的接駁車，每輛可容納8到10人，其方式類似於Uber和Lyft 。乘客可通過app呼叫接駁車，app中並將顯示車將需時多久到達。乘坐費用與MARTA其他服務相同，均為2.5元。

MARTA表示，將有18輛車用於這項服務。