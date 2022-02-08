禮來製藥斥資10億北卡夏樂建新廠 將創造近600職缺

製藥公司禮來將在北卡康科德投資近10億，建立大型製藥工廠。(公司推特)

北卡 州商業廳長桑德斯 (Macchelle Sanders)日前宣布，製藥巨頭禮來公司(Eli Lilly and Company)將在北卡康科德(Concord)前Philip Morris捲菸工廠的所在地The Grounds，投資 近10億建立一個大型製藥工廠，預計將創造近600個工作，職位包括技術人員、品管人員和生產操作員等。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)辦公室表示，該藥廠平均年薪為7萬555元，高於目前卡巴魯斯郡(Cabarrus)4萬3687元的平均工資。而施工期間也將帶來500個相關工作機會。當地經濟開發商認為，這一投資案有助於鞏固該地成為生命科學行業的重鎮。

據卡巴魯斯郡經濟發展局稱，新廠總面積達80萬平方呎，將由五座建築組成，包括物流和包裝空間、品管控制實驗室和中央公用設施。

禮來投資公告是在附近另外兩項重大投資案之後發布。 據「夏樂觀察家報」報導，兩家全球飲料公司Red Bull和Rauch計畫至2027年創造400多個工作崗位，並在當地投資7.4億，以在The Grounds創建一個新的飲料生產基地。

而另一家飲料包裝公司Ball Corp.表示也將加入行列。 Ball Corp.表示其投資將達3.8億元，將創造220個工作崗位。 而據卡巴魯斯郡經濟發展局稱，The Grounds這片前捲菸工廠土地，仍有超過600畝可供開發。