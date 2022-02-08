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喬州至少1劑接種率逾6成 亞裔高達95%居冠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州非裔居民的疫苗接種率一度低落，在公衛人員的努力下，各族裔間的接種比率差距已漸縮小。(美聯社)
喬州非裔居民的疫苗接種率一度低落，在公衛人員的努力下，各族裔間的接種比率差距已漸縮小。(美聯社)

由於喬治亞州非裔居民對於新冠疫苗的不信任及錯誤資訊，加上醫療保健可及性差，還有對政府的不信任，接種比率一度低落；不過，經過公衛人員和團體的積極推動，喬州族裔間的疫苗施打率差距，已經顯著縮小，而亞裔則一路保持領先。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，至少接種一劑疫苗的非裔喬州居民比率為52.3%，基本上已與白人的53%相差無幾，但這兩個種族的接種率均低於喬州整體平均62%。根據最新喬州公衛署數據顯示，西語裔至少接種一劑的比率為56.1%、美洲原住民為70%，亞裔最高，達到95.1%。

但公衛專家表示，相較於病毒快速擴散，疫苗施打進展依舊太過緩慢，接種的喬州人太少，喬州到現在仍然是全美接種疫苗最少的州之一。

而喬州的疫苗自去年3月達到接種頂峰以來，其推廣速度已大大減緩。渴望接種的符合條件民眾絕大多數都已完成注射，目前僅有五歲以下的兒童尚無資格接種。

該州的疫苗接種工作，主要於藥房、衛生部門、聯邦衛生中心、私人醫療機構和非營利組織進行。

數據顯示，底克甫郡(DeKalb)僅有47%的非裔至少接受過一劑疫苗。但該郡衛生局與社區團體合作，在MARTA Doraville地鐵站和四個衛生中心，以及多個公民活動場所設立疫苗接種站，並設立流動接種站，以推廣疫苗給更多民眾，尤其是該郡南部非裔居民比例最高的地區，也是肥胖、糖尿病、心臟病和其他合併症發病率最高，然而疫苗接種率卻最低。

該郡健康委員會負責人Valenciano表示，持續與這些民眾對話很重要，「第一次溝通通常很難馬上說服他們施打疫苗，」但公衛人員或是社區團體常持續不斷以簡訊、電郵方式跟進，過了幾周，被說服的居民很可能就到接種站施打疫苗了。

疫苗 喬州 非裔

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