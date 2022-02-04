北卡華協線上慶春節 歌舞功夫齊上陣

洛麗中文學校的太極班和美國武術館的功夫表演，顯示中西民眾對中華武術的喜愛和傳揚。(螢幕截圖)

北卡 三角地區華美協會(TACAS)日前舉行線上春節聯歡會，除了華裔之外，也有不少外裔民眾參與，是三角地區的春節盛事。

青少年舞蹈團表演數種民族舞蹈，展現中華舞蹈文化的豐富面貌。(螢幕截圖)

華協往年都會在北卡農產集市的競賽場舉行大型園遊會，去年因疫情 改為線上進行。今年原本計畫恢復實體活動，不料近來Omicron肆虐，不得不改回YouTube直播方式迎接新年。

劉瑪玲展示她的國畫作品。(螢幕截圖)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉祝賀大家虎年行大運，期盼早日能到北卡和鄉親見面。會長兼主持人黃光榮說活動雖無法實體進行，但希望仍能讓大家從線上感受濃濃年味，節目內容依呈現過年習俗而設計，開場有舞獅，閉幕有舞龍，中間是看表演、猜燈謎、抽獎發紅包、民俗技藝、國畫欣賞等。往年能吃到的年節美食，則由前會長張懿文(Lisa Chang)介紹和示範做法，同時還有線上麻將大賽，增添過年趣味和熱鬧。

福爾摩沙海外青少年文化志工洛麗分會的成員表演扯鈴。(螢幕截圖)

表演節目有來自台灣文化的扯鈴，還有青少年舞蹈團表演數種民族舞蹈，展現中華舞蹈文化的豐富面貌。音樂方面有情歌王子獨唱、古箏合奏，還有宗教團體合唱新年歌。民俗技藝有中文學校的太極示範，其他節目，還包括美國武館的功夫表演，張懿文示範幸運餅、春捲、餃子的做法並提供食譜 ，讓華洋民眾可在家一試身手。

北卡華協(TACAS)舉行新年聯歡會，由會長黃光榮(上)主持，亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉祝賀大家虎年行大運。(螢幕截圖)

最引人關注的是猜謎和抽獎，共有超過40個以上的獎項。為了讓所有觀眾都能參與，主辦單位準備了中英文謎題各半，吸引大家熱烈搶答。

前會長張懿文(Lisa Chang)介紹並示範幸運餅、餃子、春捲。(螢幕截圖)

黃光榮感謝民眾的熱情參與、台灣「神來也」提供麻將遊戲平台、贊助禮券的美亞超市、大亞洲超市、Akashi日料、Southpoint Pretzel、Sweet Home房地產、當豬愛上包等，還有辛苦籌備的董事和義工們，期望明年能恢復實體進行，大家同堂歡聚。