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全美5城反仇亞大會 亞城不缺席

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
活動中悼念受到暴力攻擊的亞裔受害者。(螢幕截圖)
活動中悼念受到暴力攻擊的亞裔受害者。(螢幕截圖)

舊金山亞裔老翁拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)去年無故遭攻擊喪命，在其遇害滿一周年之際，全美包括舊金山、紐約、亞特蘭大、費城、芝加哥等五個城市聯合發起紀念活動，獲得數百人響應，宗旨在為亞裔尋求正義，呼籲反暴力、反仇視。

亞特蘭大的活動由多個團體共同籌辦，包括了泛亞社區服務中心(CPACS)，全美華人協會(NACA)，Georgia Advancing Progress PAC (GAPPAC)，亞裔倡導基金喬州分會(Asian American Advocacy Fund GA)，喬州亞太裔律師協會(GAPABA)，及多個亞裔社團。

歐曉瑜呼籲亞裔遇不公時不應噤聲。(螢幕截圖)
歐曉瑜呼籲亞裔遇不公時不應噤聲。(螢幕截圖)

喬州參議員歐曉瑜(Michelle Au)表示，拉達納巴迪命案發生後，全美針對亞裔的仇視暴力攻擊有增無減，包括亞城去年3月發生按摩院槍擊案，八名受害者中六名是亞裔女性。過去兩年新冠肺炎爆發，更成為敵視亞裔藉口，加深了對亞裔的偏見。

她呼籲，一旦遇到不公不要噤聲。她說，新的一年到來，曾經的受害者應相互勉勵，所有亞裔也應化悲憤為力量，團結替罹難者伸張正義。

周曉燕呼籲亞裔社群站在一起，反對歧視及仇視。(螢幕截圖)
周曉燕呼籲亞裔社群站在一起，反對歧視及仇視。(螢幕截圖)

全美華協主席周曉燕(Maggie Mers)表示，此次亞城與多個姊妹城市攜手，關懷撫慰受害者家屬親友，就是希望呼籲亞裔團結一致，發出反歧視反仇視的怒吼，為下一代營造安全的成長環境。

全美五大城市共同發起「反亞裔歧視」活動，亞特蘭大也參與其中。(螢幕截圖)
全美五大城市共同發起「反亞裔歧視」活動，亞特蘭大也參與其中。(螢幕截圖)

主辦單位表示，亞裔正義的長遠目標是要保障人民的參政權，亞裔務必參與選舉投票；其次，少數有色族裔應團結對抗種族歧視，勿彼此分化。面對外在環境愈加險惡，亞裔應與聯邦政府、各地警察局等執法單位加強合作，遇不公事件務必報案、記錄、追蹤，勿因語言文化隔閡而姑息罪犯。

會中亦悼念去年3月亞城按摩院槍擊案的罹難者。(螢幕截圖)
會中亦悼念去年3月亞城按摩院槍擊案的罹難者。(螢幕截圖)

根據美聯社報導，亞裔長期遭受偏見與歧視，在新冠病毒爆發後，這類攻擊急劇升溫。「制止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)指出，從2020年3月至2021年9月，發生逾1萬件針對亞太裔的仇恨事件，包括恫嚇、種族歧視嘲笑和肢體攻擊。其中針對亞裔的仇恨犯罪，舊金山從2020年的9件，跳升至2021年60件，此數據並未說明完整事件過程，也未包括受害者未報案的數目。

亞裔 種族歧視 喬州

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