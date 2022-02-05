亞城中國商會2022新春酒會成功舉辦 華人社區停滯兩年後最大活動 舊雨新知相見歡

晚會由商會資深主持人岳京生和在布朗大學念研究生的Amy 張主持。(王曉衡提供)

亞特蘭大 中國商會(CBAA)日前在亞特蘭大水族館太平洋大廳，成功舉辦2022年新春酒會慶典晚宴，亞城各界人士及新老會員多逾200人參加。這是自從2019年新冠疫情 以來，這是亞特蘭大華人 社區組織最大的活動，可謂盛況空前！華人社區活動在停滯了兩年後，新老朋友再次相聚。在此優雅的環境中，有各種海洋生物和魚兒在旁邊相伴，借助這次晚宴，大家歡聲笑語，有談不完的話語，異常親熱。

新春酒會在獅子舞的精彩表演鼓聲中開始，喜氣洋洋，慶祝虎年新春佳節。會長倪健同大家一起，回顧了這兩年的風風雨雨。也祝福祝愿大家在2022新春之際，身體健康，工作順利，生意興隆。商會由衷感謝龐大贊助團體及會員，尤其感謝今年的冠名贊助商OTOGENETICS對亞特蘭大中國商會的一貫支持與愛護，伴隨走過了29年的風雨歷程。也希望中國商會在全體理事的積極努力下，2022年為華人社區，在商務、經濟、文化交流，華人互助以及社區服務等多方面，打造良好的平台。從而促進交流合作，開發新的潛在商機。希望中國商會在亞特蘭大與喬治亞州地區的影響力進一步的提高。

年會還邀請美國國會議員 Carolyn Bourdeaux、喬州華人參議員 Michelle Au及Gwinnett商會會長Nick Masino，他們在酒會上簡短精彩兩年的回顧與展望，並祝賀大家虎年大吉。

會長倪建、秘書長金大鳴為冠名贊助商OTOGENETICS陳平、林曦教授夫婦發放感謝獎牌，商會理事金瑾博士為他們獻花。也一併感謝了所有贊助商，對中國商會一如既往的幫助和大力支持。

盛宴在演講之後正式開始，晚會由商會資深主持人岳京生和在布朗大學念研究生的Amy 張主持。晚會開場是舞蹈家王薇的編舞《喜馬拉雅的雪蓮花》，由徐逸慧、王詩琪 ，黃倩汶表演。之後納什維爾會鄉村歌手Daniel Dingeldein表演了優美的美國鄉村歌曲和詼諧歡快的中國歌曲《青春舞曲》。亞特蘭大春蕾音樂學校楊春、李爾東、呂嘉楊演奏優美的中國傳統民樂-吉他合奏《雪落下的聲音》。壓軸節目是被譽為江南鄧麗君的女高音沈莉，為大家演唱了《原鄉人》和《好日子》，在賓客的熱情呼聲和要求下又加唱了鄧麗君的《冬之戀情》。

年會進行商會新一屆理事選舉。任期兩年到期的理事包括李雁翔(Richard Li)、周曉燕(Maggie Mers)、陳明泉(Mingquan Chen)、羅毓君(Shandry Law)、孫鎮平(Samuel Sun)、李志華 (Frank Li)以及今年新競選理事饒繪婷(Kelly Rao)和陳雲達(Yunda Chen)。最終他們都是不負眾望，當選為中國商會下一屆理事。商會新一屆理事會由上述八人和留任的倪健、周奇峰、金大鳴、王曉衡、楊貴葆、施莉莉、金瑾等七人，一共十五人共同組成。

晚會需要感謝喬治亞理工學院學生志願者和商會理事，在疫情困難期間為這次活動做了大量的工作。從現場接待註冊，防疫保護，到組織選舉和抽獎活動，都是安排的井井有條。使得這次新春酒會圓滿成功。

副會長周奇峰還主持進行了現場幸運大抽獎，很多現場嘉賓都幸運的抽到了各種獎品。晚宴在幸運大抽獎之後結束。可大家還是依依不捨，熱烈交談，紛紛握手、合影留念，希望將這個難忘的瞬間定格到永遠。一個美好的夜晚就在這和諧歡樂的氣氛中緩緩落幕。(王曉衡供稿)