華美銀行存貸雙雙強勁成長 2021年第四季度和全年財報 每股獲利增長54%

華美銀行位於帕薩迪納的總行。(華美銀行提供)

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.,納斯達克股票代號為EWBC)日前公布2021年第四季度及全年盈利報告，全年淨利達8億7300萬美元，每股獲利6.10美元，分別較2020年增長54%；第四季度淨利為2億1780萬美元，每股獲利1.52美元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，2021年華美銀行收益創新紀錄。總貸款 和總存款雙雙強勁成長，帶動全年總收入增加至18億美元，較去年增長13%。資產報酬率(ROA)為1.5%，有形股東權益報酬率(ROTE)為17.2%。2021年銀行的出色財務表現得益於領先同業的營運效率及持續優化的資產品質，並先後獲《Bank Director》評為最佳營運銀行(總資產500億美元以上)和最佳董事會。

吳建民指出，若不計SBA小型商業署薪資保護貸款(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)的影響，截至2021年12月31日，總貸款創新高達417億美元，較去年同期增加43億美元或 12%；總存款增長至534億美元，較去年同期增加85億美元或19%，主要得益於無息存款的強勁成長。活期存款現佔總存款的43%，去年為36%。

吳建民說：「我們由衷地感謝銀行3000多名員工孜孜不倦地為客戶提供優質的銀行服務。銀行能夠連年取得優異成績，離不開全體同仁堅持不懈的努力和對服務客戶的專注。2022年，華美銀行強勢開局，將普通股股息上調21%。展望未來，我們將持續擴大市場份額、穩健發展貸款和存款、進一步提昇資本水平，在利率上升的環境中，一如既往地為股東創造源源不斷的收益。」

華美銀行總行位於加州 帕薩迪納，提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大 三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。