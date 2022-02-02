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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

全美的毒物控制中心近日都接獲了越來越多民眾打翻COVID-19檢測包中的液體試劑，甚至誤觸皮膚，誤入眼內，甚至誤食的案件。

包括喬治亞州在內的醫學專家警告，COVID-19檢測液體中的成分有毒，民眾使用時務必當心，如果濫用或不慎可能會造成中毒危險。

喬州毒物中心(Georgia Poison Center)表示，近日接到多起檢測工具包中的液體試劑遭民眾翻倒、誤入眼內，甚至誤食的通報。

該中心執行董事羅培茲(Gaylord Lopez) 表示，前接到一通電話，一名五歲孩童由於父親誤將檢測液當成眼藥水，導致送醫的案例。

羅培茲說，檢測工具盒的包裝與一些眼藥水類似，導致許多民眾誤將其當作眼藥水使用。

他補充，該中心還接到了十多通電話，有成人和兒童將測試工具包的液體倒出，灑在皮膚上或吞食，其中年紀最小的案例是一名僅9個月大的嬰兒。

「這些液體試劑中含有多種化學物質。有些可能引起刺激或灼傷。如果大量攝入，更有可能會嚴重影響生命體徵，」羅培茲說。

雖然他表示，大多數檢測包中的液體總量應不足以引起嚴重問題，但當它們越容易拿到，這些意外就越可能發生。

「我們越常使用這些產品，它們的可觸及性就越高。如果我們身邊有小孩或寵物，中毒的機會就越大，」洛佩茲表示。

喬州毒物中心建議，如果您家中有這些檢測工具包，務必注意以下幾點，以確保自己及家人的安全。

●將檢測工具包存存放在一般人的視線之外。

●除非即將要使用，否則請勿將檢測工具包打開。

●使用完檢測包時，務必以雙重塑膠袋將其包裹後再丟棄。

羅培茲還警告，檢測包中的小塑膠瓶可能導致寵物窒息，他建議民眾最好確保在將它丟棄在袋裡之前，先將其切成小塊。

檢測 喬州 喬治亞州

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