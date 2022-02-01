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哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

為了維持一個健康、穩定的家庭，人們有時決定搬遷至他州，其原因通常不外乎：職業轉變、更好的學區、財務挑戰或改變環境的普遍願望。而根據個人財務網站WalletHub的年度報告「2022年最適合養家州」，麻州名列第一、喬治亞州今年再度入榜末十位，排名第41。

表現良好的州大多位於北部，前五名分別為麻薩諸塞州、紐約州、佛蒙特州、明尼蘇達州及內布拉斯加州。第六位至第十位依序為：新罕布夏州、康乃狄克州、華盛頓州、北達科塔州及新澤西州。

「社區安全、學校質量、空氣和水質、綠色空間、父母的經濟機會、優質食品可及性和正向的社會關係是兒童未來的基石，」諾克斯維爾田納西大學(University of Tennessee, Knoxville)教授Heidi Stolz表示。「在所有州確實都存在資源豐富的社區，但各州文化不同，也影響了各地不同的家庭政策。」

為了確定最適合養家糊口的州，WalletHub從五個關鍵維度對所有50個州，針對51個家庭友好相關指標進行評比，包括了家庭樂趣、健康安全、教育和兒童照護、住房負擔能力、失業率和社會經濟條件等。

在五個不同維度中，喬州排名均差強人意，分別為：

家庭樂趣：第25位；健康與安全：第46位；教育和兒童照護：第39位；負擔能力：第42位；社會經濟：第35名。

此外，在關鍵指標中，喬州的表現為：

托育費用(根據家庭收入中位數調整)：第16位；嬰兒死亡率：第46位；家庭年收入中位數(根據生活成本調整)：第21位；人均暴力犯罪：第29位；貧困家庭百分比：第41位；住房負擔能力：第26位；分居和離婚率：第36位；完全接種疫苗的12歲及以上居民的百分比：第44位。

喬州五年來都在倒數十名前後徘徊。最差名次是2017年的排名第44，為倒數第七位。去年喬州在此排名名列第40，為五年來表現最好。

第41位至第50位依序為：喬州、內華達州、阿拉巴馬州、阿肯色州、西維吉尼亞州奧克拉荷馬州、南卡、路易斯安納州及密西西比州。

完整排名可查看：https://wallethub.com/edu/best-states-to-raise-a-family/31065。

喬州 奧克拉荷馬州 西維吉尼亞州

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