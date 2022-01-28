每人3個 喬治亞州居民即起可領免費N95

喬州民眾即日起也可以至藥局或超市領取免費N95口罩。(美聯社)

自本周起，喬治亞州開始發送聯邦政府提供的免費N95口罩 。每人可領取三個，民眾可前往以下地區領取：

好市多 、CVS、Publix超市、Retail Business Services (包括 Food Lion、Giant Food、The Giant Co.、Hannaford Bros Co.、Stop & Shop)、Southeastern雜貨店 (Winn-Dixie、Harveys、Fresco Y Mas)。

還有Kroger超市 (包括Kroger、Harris Teeter、Fred Meyer、Fry's、Ralphs、King Soopers、Smiths、City Market、Dillons、Mariano's、Pick-n-Save、Copps、Metro Market、QFC）、Walgreen (包括Duane Reade)

、Walmart (包括Sam's Club)。

其他各地小型藥局可能也可領取N95口罩，民眾可先致電詢問。

由於各地參與發送的業者收到口罩的時間及作法可能有異，民眾領取前應先行查看網站或致電查詢。

CDC 表示，雖然N95比布口罩更具保護性，但正確佩戴才能發揮保護功效，例如N95須緊密貼住臉部。珠寶、眼鏡和毛髮都可能導致臉和口罩邊緣間出現縫隙。如果N95太大、太小或未正確佩戴，也會出現縫隙。

CDC表示，切勿清洗N95或將其放入烤箱或微波爐中消毒。當N95的繫帶失去彈性無法緊貼臉部，或是口罩變濕、變髒或損壞時，就應更換新的。